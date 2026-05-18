China: Un terremoto de magnitud 5,2 dejó dos muertos y más de 7 mil evacuados

Un terremoto de magnitud 5,2 se registró durante la madrugada de este lunes en la región de Guangxi, en el sur de China, y dejó al menos dos personas muertas, un herido y más de 7 mil evacuados.

El movimiento telúrico se produjo a las 00.21, hora local, en el distrito de Liunan, en la ciudad de Liuzhou. Se trató de un episodio registrado a una profundidad de ocho kilómetros, según informó el Centro de Redes Sismológicas de China, que ubicó el epicentro en esa zona del país. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La cadena estatal CCTV confirmó que los equipos de emergencia localizaron a una persona que estaban buscando en la comunidad de Taiyangcun. Según precisaron, el sobreviviente fue hallado con signos vitales estables y trasladado a un hospital.

El sismo se percibió en distintas ciudades de Guangxi, entre ellas Liuzhou, Guilin y la capital regional Nanning, lo que generó evacuaciones preventivas en zonas urbanas y rurales.

De acuerdo con datos oficiales, más de 7.000 personas debieron abandonar sus viviendas, mientras que al menos 13 construcciones se derrumbaron y varias otras sufrieron daños estructurales.

Los rescatistas encontraron con vida a una persona debajo de los escombros de un edificio derrumbado.Foto REUTERS

En este contexto, la Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou activó un protocolo de emergencia tras el terremoto y coordinó a los servicios de emergencias, bomberos y seguridad pública para las tareas de búsqueda, rescate y traslado de la población afectada.

Ante la situación, la Jefatura de Respuesta Antisísmica y de Socorro de Liuzhou puso en marcha un protocolo de emergencia y coordinó tareas con bomberos, fuerzas de seguridad y equipos sanitarios para asistir a la población afectada.

Las autoridades también iniciaron inspecciones en viviendas, rutas, puentes, sistemas de agua y suministro eléctrico, además de puntos considerados de riesgo por posibles deslizamientos o fallas geológicas.

En paralelo, se registraron movimientos secundarios en la zona: fueron al menos cinco temblores de menor intensidad antes y después del evento principal, con magnitudes que oscilaron entre 2,2 y 3,2.

Además, el organismo sismológico reportó una réplica de magnitud 3,3 a las 07:41 hora local, a una profundidad de 10 kilómetros, también en el distrito de Liunan.