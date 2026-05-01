Transporte pesado al Presidente: «Va a poder o no hacer cumplir la Constitución, porque esto ya es suficiente»

Las medidas de presión de la COB y grupos evistas comenzaron el 1 de mayo, con bloqueos de caminos que tienen cercado al departamento de La Paz.

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El sector del transporte pesado, uno de los más perjudicados por los bloqueos de caminos, le pidió este lunes al presidente Rodrigo Paz que le responda al país si va a dar cumplimiento a la Constitución y las leyes, o tendrán que organizarse para preservar su derecho al trabajo.

«Las bases, los transportistas, me han pedido que le pregunte: señor Presidente, ¿va a poder o no va a poder hacer cumplir la Constitución y las leyes? ¿Va a poder brindar transitabilidad, libertad y trabajo a los bolivianos? Porque esto ya es suficiente», declaró el dirigente del Transporte Pesado Marcelo Cruz.

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Las medidas de presión de la COB y grupos evistas comenzaron el 1 de mayo, con bloqueos de caminos que tienen cercado al departamento de La Paz y desde este lunes (18) se extienden a Cochabamba.

«Como bolivianos tenemos que saber a qué atenernos, si el señor Presidente nos dice ‘no voy a poder intervenir, no voy a poder hacer nada porque estoy atado de manos’, nosotros como sociedad nos vamos a tener que organizar porque esto es inconcebible», lamentó el dirigente.

En las ciudades de La Paz y El Alto los mercados están desabastecidos, los carburantes dejaron de llegar con regularidad a las estaciones de servicio y las actividades laborales y escolares son irregulares por las marchas y protestas que llevan a cabo los seguidores de Evo Morales.

«Al sistema judicial lo propio: van a poder hacer cumplir esa orden de aprehensión para que el señor Evo Morales pueda enfrentar a la justicia como corresponde, o vamos a tener que comprarnos todos chalecos antibalas», señaló Cruz.

El representante del transporte pesado agregó que no es posible que hasta el momento las instituciones del Estado no puedan dar cumplimiento a la ley y cuestionó la labor que llevan a cabo los altos mandos de la Policía, del Ejército y de las Fuerzas Armadas.

«Son 12 días desde que los conductores, principalmente en Desaguadero, están secuestrados, desesperados por problemas de salud, cada día que el camión no trabaja es un día que no se come ni se puede pagar al banco», manifestó el dirigente.