Concejal Nayar repudia los bloqueos: “Los bolivianos no podemos seguir siendo rehenes de Evo”

La presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Luisa Nayar, repudió los bloqueos de parte de “grupos corporativos antidemocráticos”.

Fuente: Prensa Luisa Nayar

Señaló que los bolivianos no podemos seguir como rehenes del expresidente Evo Morales. “Los bolivianos no podemos seguir siendo rehenes de Evo Morales, quien hoy suma tres personas fallecidas, a una lista interminable de víctimas de un sistema que se ha instaurado en estos últimos 20 años”, dijo Nayar.

Agregó: “hay crisis humanitaria, fallecidos, no llega el oxígeno a las ciudades, crisis alimentaria. Esto tiene que terminar cuanto antes”.

La concejal indicó instó a las autoridades nacionales a hacer cumplir las normas y asumir las medidas necesarias para pacificar el país.

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