Diputados instala sesión para tratar límites territoriales y cambios a normas vigentes

La Cámara de Diputados instaló este miércoles una sesión ordinaria, con la agenda centrada en tres proyectos de ley que abordan temas territoriales y normativos. La jornada legislativa prevé el análisis de propuestas que requieren tratamiento en el pleno.

El primer proyecto se refiere a la delimitación de dos tramos interdepartamentales entre los municipios de Punata y Arani, en Cochabamba, para establecer con precisión los límites territoriales y evitar conflictos administrativos y jurídicos entre ambas jurisdicciones.

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La agenda también incluye modificaciones a la Ley 1352, que establece la permanencia obligatoria en el país para autoridades del nivel central y de entidades territoriales autónomas.

Este tipo de normas regula el ejercicio de funciones públicas y fija condiciones para el cumplimiento de responsabilidades institucionales.

Otro de los puntos contempla la abrogación de la Ley 343, de Juegos Deportivos Estudiantiles Plurinacionales, en el marco de un proceso de revisión normativa que impulsa ajustes en la legislación vigente.