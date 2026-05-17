Embajada de Estados Unidos condena acciones de desestabilización y expresa apoyo al presidente Paz

Lamentó que en Bolivia, los disturbios y bloqueos hayan provocado una crisis humanitaria.

Comunicado de la Embajada de los Estados Unidos.

Fuente: ABI

La Embajada de los Estados Unidos condenó este domingo las acciones de desestabilización del gobierno democráticamente elegido al mando del presidente Rodrigo Paz, a quien expresaron su apoyo.

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“Condenamos todas las acciones destinadas a desestabilizar al gobierno democráticamente elegido de Rodrigo Paz Pereira y lo apoyamos en sus esfuerzos por restablecer el orden en aras de la paz, la seguridad y la estabilidad del pueblo boliviano”, expresó la embajada mediante sus redes sociales.

Asimismo, lamentó que en Bolivia, los disturbios y bloqueos hayan provocado una crisis humanitaria, causando escasez de medicamentos, alimentos y combustible.

Hace más de 10 días, distintos sectores sociales instalaron puntos de bloqueo en varias rutas de La Paz, Oruro y Beni, impidiendo el paso de vehículos y provocando un impacto negativo en el turismo, millonarias pérdidas en exportaciones e importaciones y, según reportes del Gobierno, la muerte de tres personas que requerían atención médica y no lograron llegar a centros de salud debido a las restricciones viales.