Fuerzas Armadas alertan sobre audios y videos falsos creados con IA y piden verificar información oficial

Mediante el reporte se aclara que estas publicaciones constituyen actos de desinformación promovidos por personas inescrupulosas.

Las Fuerzas Armadas (FFAA) del Estado alertaron este domingo que circulan audios y videos falsos creados con Inteligencia Artificial (IA) en redes sociales, por lo que pidieron a la ciudadanía verificar si se trata de información oficial.

“En las últimas horas vienen circulando en redes sociales videos y audios falsos elaborados mediante herramientas de Inteligencia Artificial en los que se atribuyen declaraciones y órdenes inexistentes a autoridades militares y policiales”, se lee en un comunicado.

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Asimismo, mediante el reporte se aclara que estas publicaciones constituyen actos de desinformación promovidos por personas inescrupulosas que valiéndose de tecnologías digitales pretenden generar incertidumbre, confusión y alarma en la ciudadanía.

“El Comando en Jefe desmiente categóricamente el contenido de dichos materiales audiovisuales y exhorta a la población a no dejarse sorprender por información falsa o manipulada que circula en plataformas digitales y redes sociales”, instó las FFAA.

Ante ello, la institución militar recomendó a la ciudadanía verificar la información a través de los canales oficiales de las Fuerzas Armadas del Estado, evitando compartir y que circule en redes sociales y plataformas digitales contenido no confirmado.

“Las Fuerzas Armadas ratifican su compromiso con la Constitución política del Estado, la institucionalidad democrática, la paz social y la seguridad del pueblo boliviano”, indicaron.