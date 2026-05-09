Fiscalía imputará por feminicidio y asesinato a los aprehendidos por la muerte de mujer carbonizada

La Fiscalía revela que, tras el asesinato, los acusados regresaron a la vivienda para trasladar los enseres de la víctima.

Ximena Rodriguez

Imagen: Red Uno.

Fuente: Red UNO

De acuerdo a lo que menciona el fiscal de materia de El Torno, Dr. José Tarqui, el Ministerio Público y la Policía Boliviana lograron esclarecer en menos de cuatro días el atroz asesinato de la cantante Rosa del Carmen Solá, de 44 años. Asimismo, confirmó la aprehensión de Jhon B. R., pareja de la víctima, e indicó que: “él era su pareja, está imputado por feminicidio”.

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Las investigaciones señalan que el crimen se realizó tras una discusión en el departamento de la occisa el pasado lunes 4 de mayo.

Respecto al segundo implicado, el fiscal aclaró que “Sergio J. A. no tiene relación de afinidad con la víctima, pero sí participó en el hecho; su calificación provisional es por asesinato”.

Un traslado macabro y el robo de pertenencias

Testigos presenciaron el momento en que los sospechosos sacaron el cuerpo de la vivienda utilizando una caja de cartón para no levantar sospechas. «La bajaron en una caja de cartón, la subieron a una movilidad de la occisa y la trasladaron al otro día a La Angostura», detalló la autoridad fiscal sobre el movimiento de los acusados.

Sin embargo, el horror no terminó con la muerte de la artista, pues los sujetos regresaron al inmueble para despojarla de sus bienes materiales. El fiscal Tarqui explicó que, a bordo de un camión pequeño, los enseres fueron trasladados a la Villa Primero de Mayo en dos ‘viajes’ distintos tras cometer el crimen.

Obstáculos en la investigación y próximos pasos

La autoridad resaltó que el imputado principal aprovechó su vínculo sentimental para planificar el delito, ya que conocía todos los movimientos y posesiones de la mujer.

«Su pareja convivía con ella, por eso tenía acceso a su vivienda; él ideó esto en compañía a otros sujetos más que están siendo investigados», afirmó Tarqui.

Finalmente, la Fiscalía denunció públicamente la falta de cooperación de Vías Bolivia para acceder a pruebas fundamentales de tránsito en la tranca de La Guardia. “Están obstaculizando la investigación; el vehículo ha transitado por ahí”, sentenció el fiscal, mientras se espera la audiencia cautelar para ampliar los tipos penales.

Fuente: Red UNO