La FAB atribuye a la Policía la custodia de avioneta robada de un hangar precintado

La desaparición o robo de una avioneta de un hangar en el aeropuerto El Trompillo ha desatado versiones encontradas sobre quien tenía la responsabilidad de realizar la custodia. Por un lado, la Policía asegura que el hangar carecía de custodia y que fue precintado por la Felcn; en cambio, la Tercera Brigada Aérea de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) responsabiliza de forma directa a la Policía de no realizar una vigilancia permanente.

La avioneta matrícula CP-2843 despareció la madrugada del primero de mayo, cuando la población festejaba el día del trabajador. Reportes de la misma Policía señalan que la nave fue sustraída del hangar 116 que estaba precintado por la Felcn, dentro de una investigación por delito de narcotráfico.

El hangar 116 se encuentra al lado del hangar 106 del Servicio Aéreo Policial (SAP) donde están bajo custodia varias aeronaves incautadas al narcotráfico y que son parte de procesos en los estrados judiciales.

El 28 de marzo el hangar 116 fue allanado por la Felcn dentro de investigaciones por el despegue irregular y sin permiso ni plan de vuelo de una nave con dos tripulantes. La avioneta está desaparecida y hay versiones de que cayó en la zona del trópico de Cochabamba.

En este allanamiento la Felcn y representantes de la Fiscalía de sustancias controladas encontraron dos naves con irregularidades, lo que activó una investigación por posibles vulneraciones a los controles aeroportuarios.

El allanamiento en el hangar 116 se ejecutó luego que la aeronave investigada habría partido desde ese punto, burlando todos controles, con dirección al Chapare, de acuerdo con el informe del viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano.

El hangar 116 fue precintado con dos avionetas, una no tenía registro en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la otra tiene la matrícula CP-2843. Ambas tenían que ser sometidas a un aspirado para establecer si fueron utilizadas para el transporte de droga, pero los peritos aún no realizaron esa prueba.

Sin embargo, este primero de mayo la CP-2843 fue retirada por desconocidos del hangar 116 y hasta el momento se desconoce su paradero.

La Tercera Brigada Aérea

El comandante de la Tercera Brigada Aérea de Santa Cruz, coronel Vladimir Aguilar Canaviri, en contacto con EL DEBER aseguró que desconoce sobre la desaparición de la avioneta. Afirmó que solo tiene conocimiento que estaba en el hangar 116 que fue precintado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico.

“Si ese hangar fue precintado por la Felcn, la Policía es la directa responsable de su custodia permanente. La Fuerza Aérea Boliviana no puede tocar nada porque es un caso que está bajo investigación”, dijo el jefe militar. De esa manera descartó responsabilidad de custodia y vigilancia de la Brigada Aérea, por considerar que el hangar 116 está precintado.

Mientras tanto el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel David Gómez, aseguró que la avioneta CP-2843 sustraída el primero de mayo del hangar 116 de El Trompillo no tenía custodia y era investigada por narcotráfico.

“En horas de la mañana ingresaron personas extrañas, sacaron la avioneta y despegaron sin previa autorización. De acuerdo con la información que se tiene, no había custodia, solamente se tenía precintado el hangar”, explicó el jefe policial.

La autoridad policial añadió que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico ya tiene conocimiento de este hecho. Tras el robo de la aeronave efectivos policiales y fiscales llegaron hasta el hangar 116 para para realizar nuevas investigaciones. El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que la aeronave debía ser sometida a un microaspirado el 5 de mayo.

No hay registro en Dircabi

EL DEBER acudió a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) de Santa Cruz para conocer sobre la situación de la avioneta CP-2843. Se informó que Dircabi Santa Cruz no recibió ningún informe ni registro de la avioneta de parte de la Felcn. Aseguraron que los informes de incautaciones de naves llegan después de 30 días, una vez que realizan los aspirados, pero en ocasiones los entregan después de un año.