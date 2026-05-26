Movilizaciones cumplen 26 días sin diálogo y con cerco a La Paz

El portavoz del Gobierno pide a la Fiscalía identificar al responsable del deceso del sábado

Fuente: correodelsur.com

Tras más de 48 horas de silencio, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, lamentó la muerte de un ciudadano en la localidad de Vilaque. Gálvez aseguró que el Ministerio Público ya inició las investigaciones para identificar a los responsables del deceso. Entre tanto, el conflicto social ingresa este martes a los 26 días de protestas –con 21 jornadas consecutivas de bloqueos–, sin que se asome el diálogo.

Gálvez informó a Bolivia Tv que la muerte fue confirmada mediante un informe de autopsia y señaló que existen registros audiovisuales que serán fundamentales para esclarecer las circunstancias del hecho, incluyendo el calibre del arma utilizada y la distancia entre los efectivos policiales y los movilizados durante el operativo.

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Gálvez, que reapareció este lunes para hablar del tema, afirmó que el responsable deberá responder ante la justicia y remarcó que el operativo del corredor humanitario contaba con una instrucción expresa para que las fuerzas del orden no portaran armas letales.

“Había un plan de operaciones y una supervisión específica para que las fuerzas del orden no lleven armas letales. Lo que corresponde ahora es exigir una investigación hasta dar con el responsable de esta pérdida humana”, declaró.

El Vocero Presidencial sostuvo además que el Gobierno nacional lamenta profundamente la muerte del ciudadano y expresó sus condolencias a la familia y a la comunidad afectada. “Nadie debería perder la vida ni tener restringidos sus derechos en Bolivia. Vamos a trabajar siempre en esa dirección”, manifestó.

26 DÍAS DE CONFLICTO

Mientras tanto, Bolivia ingresa este martes a los 26 días de protestas de campesinos liderados por la Central Obrera Bolivia que exigen la renuncia del presidente del país, Rodrigo Paz, pese a los intentos fallidos del Gobierno para dialogar.

Este lunes, las organizaciones que lideran las protestas, como los campesinos, la Central Obrera Boliviana (COB) y los seguidores del expresidente Evo Morales, volvieron a marchar desde El Alto hacia el centro de La Paz.

También hubo otras marchas que llegaron desde el sur y el norte de la ciudad, que pasaron por las calles aledañas a la plaza Murillo, que está resguardado por policías antidisturbios y policías militares desde la semana pasada. Los grupos de manifestantes intentaron forzar su ingreso a la plaza Murillo, por lo que la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersarlos.

En La Paz también hubo bloqueos callejeros de algunos sindicatos de transportistas por la escasez de combustibles, consecuencia de los bloqueos de carreteras, mientras que un grupo de manifestantes impide el ingreso y salida de pasajeros y encomiendas en las puertas del Aeropuerto Internacional de El Alto.

El diálogo se estanca pese al llamado de la Iglesia católica

Mientras la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) pidió este lunes un diálogo «transparente y con capacidad de ceder», el presidente Rodrigo Paz abrió nuevamente las puertas a la negociación desde Sucre. Pese a esos esfuerzos, el acercamiento parece lejano. Los sectores movilizados ratificaron que no negociarán si el Ejecutivo no levanta las órdenes de aprehensión contra sus principales líderes.

El secretario general de la CEB, Giovani Arana, hizo este lunes un llamado urgente al diálogo entre los sectores en conflicto y el Gobierno, además de pedir que se dejen de lado las “posiciones rígidas” para evitar mayor sufrimiento y división en el país.

“Consideramos que ha llegado el momento de manifestar una verdadera voluntad de entendimiento, dejando de lado posiciones rígidas que continúan profundizando el sufrimiento de la población y la división entre hermanos bolivianos”, señaló Arana en un pronunciamiento de la Iglesia católica.

La CEB advirtió que, tras más de 20 días de bloqueos y tensión social, la población enfrenta desabastecimiento, dificultades para acceder a atención médica, pérdidas económicas e incertidumbre, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

PAZ ABIERTO AL DIÁLOGO

“El diálogo no es miedo. El diálogo es el valor de no usar la fuerza para lograr objetivos, sino de alcanzar decisiones conjuntas”, afirmó el presidente Paz en Sucre. El mandatario destacó el diálogo como herramienta central para la construcción del país y el fortalecimiento de la institucionalidad, en el marco de su mensaje a la nación.

En esa línea, señaló que Bolivia requiere unidad y trabajo conjunto entre regiones e instituciones para avanzar en su desarrollo. Mientras tanto, la COB, no se pronunció sobre el último pedido de Paz, sin embargo, desde el sábado insisten que no dialogarán con el Gobierno mientras no se garantice la libertad de sus principales dirigentes y hasta que renuncie el presidente Paz.