Presidente Paz se reúne con dirigentes de la CSUTCB y logra acuerdos

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, calificó de positivo el encuentro del presidente Paz con la dirigencia campesina

El dirigente campesino Víctor Hugo Roca informa de la reunión con Paz. Foto: Captura de imageneju.tv

El presidente Rodrigo Paz logró con una comisión de dirigentes de la Confederación Sindical de Trabajares Campesinos de Bolivia (Cstcb) un avance de más del 90% en la atención de sus 15 pliegos de demandas, pero se declaró un cuarto intermedio en el tratamiento de la abrogación de la ley 1720 de conversión de la pequeña propiedad agraria a la espera de una reunión con legisladores.

La reunión se dio en la Casa Grande del Pueblo. El dirigente campesino Víctor Hugo Roca aseguró que los avances en la revisión y respuesta de sus demandas superan el 90%, por lo que no descartó suspender el bloqueo anunciado, siempre y cuando se logre un acuerdo sobre la Ley 1720 en la reunión programada con legisladores.

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“Mañana (miércoles) vamos a instalar una reunión con algunos parlamentarios para que con ellos podamos llegar a un acuerdo (sobre esta ley). Eso es lo que se ha trabajado hoy; pero de los pliegos, de los 15 pliegos, hay un gran avance y estamos satisfechos”, insistió Roca, que estuvo acompañado de otros dirigentes.

Para el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, quien participó de la cita, fue “una muy buena reunión” en la que participó el presidente Paz, quien, aseguró, “siempre conversa con el pueblo y piensa que ha sido una reunión muy exitosa”.

Dejó en claro que se explicó que no es atribución del Gobierno la abrogación de la ley que habilita la conversión de la pequeña propiedad en mediana, por lo que, justamente, la dirigencia campesina optó por una reunión con un grupo de legisladores para hacer conocer su demanda.

El diálogo fue declarado en cuarto intermedio hasta este miércoles, a la espera de los resultados de la cita con legisladores.

“Es importante entrar en diálogo para dar solución a los problemas que hay. Hay un gran avance; esperemos que mañana haya solución en la abrogación (de la ley observada)”, explicó el dirigente campesino.

Indígenas que marcharon desde Pando hasta La Paz también exigen la anulación de esta ley. El Gobierno explicó que la responsabilidad de abrogar una ley es del Legislativo.