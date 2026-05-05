Santa Cruz: «Los recursos propios nos lo dejaron con Bs 0», afirma el nuevo secretario Municipal de Administración

Carlos Schlink, el nuevo secretario Municipal de Administración y Finanzas, estuvo en el programa ON- Otra noche con Sissi, de EL DEBER.

Fuente: El Deber

De acuerdo con la versión del nuevo secretario municipal de Administración y Finanzas, Carlos Schlink, la anterior gestión dejó 0 bolivianos en la cuenta de Recursos Propios, mientras que en la cuenta de coparticipación, un poco más de 2 millones de bolivianos. Es más, el funcionario reveló que la secretaria de esta repartición este martes seguía pagando cuentas pendientes.

«La cuenta hoy día, 5 de mayo de este año, ha quedado en Bs 0. Los recursos propios nos lo dejaron con Bs 0. Eso dice el registro y se lo voy a enviar para que lo tenga. Mientras que la cuenta de coparticipación hay Bs 2.100.000, que no alcanzan para absolutamente nada; solo la planilla de salud necesita Bs 50 millones y no se le puede pagar a solo a 10 o 20 médicos», disparó Schlink, en una entrevista cedida este martes a ON- Otra noche con Sissi, de EL DEBER.

El funcionario detalló que la gestión de Jhonny Fernández dejó a la Alcaldía cruceña «en un estado lamentable, calamitoso, deplorable. Una deuda histórica que nunca antes se había visto en el municipio de 2.500 millones de bolivianos aproximadamente. Entre la deuda de corto plazo flotante, no se pagaron sueldos y salarios al personal de planta, no se pagaron sueldos y salarios al sector salud, tanto a los trabajadores como a los profesionales».

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A eso se suman los meses acumulados en deuda en el servicio de aseo urbano. «Algunos activos que se compraron, alrededor de 50 millones también. Inclusive, una deuda no registrada del año 2016, para que nos demos cuenta, 2016-2021, alrededor de 600 millones no pagaron. Estamos hablando de la época de Percy Fernández, de Angélica Sosa; sumando esas deudas, juntamos Bs 2.500 millones», argumentó.

Las soluciones

En esa misma línea, el nuevo secretario municipal aseguró que entre las prioridades de la gestión estará el pago a los trabajadores del sector salud y personal de planta; luego está el servicio de aseo urbano.

Pero, ¿cómo se solventará estos pagos? Según Schlink se analizará el comportamiento de los ingresos. «Para devolver los ingresos que vienen a través de los tributos», lo que sugiere algún incentivo para los contribuyentes. «(…) ese es justamente el otro lado que vamos a trabajar en el tema de ingresos», apuntó.