Santa Cruz: Motociclista pierde la vida tras fatal accidente en la zona del Cementerio General

Un motociclista perdió la vida este lunes luego de protagonizar un fatal accidente de tránsito en inmediaciones de la plazuela del Cementerio General, en Santa Cruz de la Sierra.

Fuente: Red Uno

El hecho ocurrió en el primer anillo, en el cruce de la calle Arenales, cerca del Cementerio General. La víctima falleció prácticamente de manera instantánea debido al fuerte impacto.

En el lugar también se encontraba un camión de transporte de mercadería, además de la motocicleta que terminó con severos daños materiales tras la colisión.

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De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el sector, el motociclista habría circulado a gran velocidad y presuntamente cruzó el semáforo en rojo antes del accidente.

“Venía con exceso de velocidad y se pasó en rojo”, afirmó una testigo que se encontraba en la zona al momento del hecho.

Según relataron algunas personas, el conductor primero habría impactado contra la calzada y posteriormente chocó contra el camión estacionado en el sector.

Efectivos de Tránsito y personal policial llegaron hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

Las autoridades indicaron que se revisarán imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de testigos para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.