Saucedo: «Bolivia debe resolver sus conflictos con leyes y no con balas»

El Órgano Judicial rindió homenaje a la gesta libertaria de mayo de 1809. El presidente del TSJ recordó al mandatario que «la seguridad jurídica no es un lujo, es la columna vertebral del Estado de derecho».

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, y el presidente Rodrigo Paz. Foto: Archivo

Fuente: El Deber

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, encabezó el acto de conmemoración de los 217 años del Primer Grito Libertario de América en Sucre, Chuquisaca, realizado este viernes por el Órgano Judicial. Durante su intervención, pidió un minuto de silencio por el asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure. En ese acto señaló que este crimen “no solamente atenta contra una vida, sino contra la idea misma de que Bolivia puede y debe resolver sus conflictos con leyes y no con balas”.

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En un acto en el hall del TSJ, con la presencia de las autoridades judiciales e invitados especiales, resaltó la fecha histórica del 25 de mayo de 1809, que nos enseña “que ningún pueblo debe vivir sometido al abuso, al miedo de quienes se creen dueños del destino de los demás”.

“El 25 de mayo nos recuerda que la libertad no fue un regalo; fue una conquista donde se gritó que la dignidad de un pueblo vale más que cualquier poder circunstancial”, remarcó.

Saucedo dijo que la muerte del magistrado Claure, se constituye en una herida profunda que enluta al Órgano Judicial y que golpea al Estado.

“Su muerte no puede quedar como una noticia más, no puede convertirse en una cifra más, no puede ser absorbida por el silencio, por la indiferencia ni por el miedo, porque cuando se asesina a un magistrado no solamente se atenta contra una vida, se atenta contra la idea misma de que Bolivia puede y debe resolver sus conflictos con leyes y no con balas”, sentenció.

La autoridad recordó que desde el primer día de la gestión de los nuevos magistrados, en enero de 2025, asumieron el compromiso de darle una nueva cara a la justicia, “una justicia más transparente, más firme, más cercana al pueblo y más consciente de su responsabilidad histórica”.

Manifestó que cuando la justicia quiere levantarse también aparecen quienes quieren verla de rodillas, “pero que nadie se confunda de que la justicia boliviana no puede arrodillarse ante el sicariato, ante los mercenarios, ante el crimen organizado, ante los grupos organizados ni aquellos que creen que Bolivia les pertenece”, sentenció.

El Presidente del TSJ pidió respaldo para construir una justicia fuerte, no solo decorativa, “no una justicia abandonada, debilitada por falta de presupuesto, por falta de seguridad, por falta de respaldo institucional”.

“Con respeto, con absoluta firmeza quiero referirme al señor Presidente del Estado Plurinacional. Señor presidente en tiempos de crisis la seguridad jurídica no es un lujo, es la columna vertebral del Estado de derecho. Cuando la seguridad jurídica se debilita, se debilita la democracia, cuando el Órgano Judicial queda vulnerable, queda vulnerable el ciudadano”, precisó Saucedo.

La autoridad anunció la construcción de dos casas de justicia en los municipios de San Lucas y Camargo, con un presupuesto superior a los 50 millones de bolivianos.