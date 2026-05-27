Senadora Yarhui dice que al diálogo del jueves tienen que ir dirigentes con poder de decisión

La senadora por la alianza Libre, Tomasa Yarhui, manifestó que, para la reunión de este jueves, entre los representantes del Gobierno nacional y los sectores sociales, espera que asistan los dirigentes con poder de decisión de este último grupo.

“Hemos recomendado que los dirigentes que asistan (al diálogo) tengan poder de decisión. Y para eso, el Gobierno tiene que garantizar su presencia porque he escuchado que tienen miedo de asistir porque piensan que serán procesados por la Justicia”, dijo la parlamentaria en un contacto con ‘ON – Otra Noche con Sissi Añez’, que emite el Grupo EL DEBER.

La parlamentaria recordó que este jueves, la Iglesia Católica será la mediadora entre el Gobierno nacional y los sectores movilizados.

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“Veremos dónde nos van a convocar. Espero que en ese diálogo se pueda sentar algunas bases y asistan los altos mandos de las organizaciones en conflicto”.

Finalmente, Yarhui manifestó que además de sugerir que la Iglesia Católica este a la cabeza de las negociaciones, también pidió que se convoque al embajador de Unión Europea y España, además de representantes de países vecinos como Argentina, Brasil, Chile o Perú, “para que nos puedan colaborar”.