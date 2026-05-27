Senadora Yarhui dice que al diálogo del jueves tienen que ir dirigentes con poder de decisión

El encuentro aún no tiene lugar ni hora programada, informó la parlamentaria de Libre.
Fuente: El Deber
La parlamentaria recordó que este jueves, la Iglesia Católica será la mediadora entre el Gobierno nacional y los sectores movilizados.
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“Veremos dónde nos van a convocar. Espero que en ese diálogo se pueda sentar algunas bases y asistan los altos mandos de las organizaciones en conflicto”.
Finalmente, Yarhui manifestó que además de sugerir que la Iglesia Católica este a la cabeza de las negociaciones, también pidió que se convoque al embajador de Unión Europea y España, además de representantes de países vecinos como Argentina, Brasil, Chile o Perú, “para que nos puedan colaborar”.