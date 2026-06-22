ABC reporta 12 puntos de bloqueo, la mayoría se concentra en Cochabamba

Luego de la declaración del estado de excepción, el pasado sábado, fuerzas combinadas -policía y militares- salieron a las carreteras para despejarlas.

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó este lunes 12 puntos de bloqueo en tres departamentos, la mayoría se concentra en Cochabamba.

Según el mapa de transitabilidad, nueve puntos de bloqueo se ubican en Cochabamba; dos están en Oruro; y uno en Santa Cruz.

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Luego de la declaración del estado de excepción, el pasado sábado, fuerzas combinadas -policía y militares- salieron a las carreteras para despejarlas.

Esta tarea se desarrolló de manera pacífica y recibió bastante apoyo de la población, quienes al paso de los uniformados aplaudían y celebrarán el retorno a la normalidad.

Es así, que las terminales departamentales de La Paz, Santa Cruz, Potosí, entre otras, ya autorizaron salida de buses, aunque con precaución. El Gobierno confirmó que de a poco regresa la normalidad al país.

No obstante, aún persisten grupos radicales que no abandonaron la extrema medida, en particular en el Trópico de Cochabamba, el bastión del expresidente Evo Morales, por lo que el Gobierno anticipó que diseña un plan para ingresar a esa zona.