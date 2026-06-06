Así quedó la estación policial de San Julián tras el repliegue de uniformados

Desde el lugar reportan que personas llegaron al lugar y se llevaron muebles, computadores, colchones, motorizados secuestrados, entre otros.

Pobladores ingresaron a la estación policial de San Julián.

Fuente: Unitel

La jornada de este sábado, efectivos policiales y militares intervinieron el bloqueo de San Julián; sin embargo, la Policía se replegó del lugar tras la escalada de violencia, situaciòn que fue aprovechada por civiles que ingresaron a la estación policial y se llevaron mobiliario del lugar.

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Colchones, muebles, computadoras, entre otros objetos, se observa en imágenes que fueron saqueados dentro de la estación policial de San Julián.

También dentro de las instalaciones fueron dispersados y quemados papeles pertenecientes a diferentes casos policiales. Además de evidenciarse vidrios rotos de las ventanas.

En el lugar mantenían secuestrados vehículos y motocicletas; sin embargo, se reporta que estos ya no se encuentran y se desconoce si fueron sacados por sus dueños u otras personas.

El reporte se dio después de la intervención al punto de bloqueo que se registra en este municipio, operativo que se extendió durante varias horas en horas de la mañana de este sábado, donde al menos cuatro policías resultaron heridos de bala, de acuerdo con el reporte.

Tras un operativo de desbloqueo, pobladores en San Julián ingresaron a la estación policial de este municipio, donde saquearon y posteriormente quemaron el lugar. Previo a esto, los uniformados se replegaron.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, informó que previo a la intervención se tomó previsiones, por lo que el viernes el personal policial fue replegado de estas instalaciones para evitar que sean agredidos. Actualmente, San Julián no cuenta con presencia policial confirmó Gómez.