Bloqueos obligaron a desechar este lunes al menos 12 camiones de banano en el Trópico de Cochabamba

Conde señaló que los productores habían preparado la carga confiando en que se permitiría el tránsito de los camiones, pero la autorización nunca se concretó de parte de la Central Bulo Bulo, lo que les obligó a botar la banana en plena carretera.

eju.tv / Video: QNMP

Los productores y exportadores de banano del Trópico de Cochabamba denunciaron este lunes por la noche que se vieron obligados a desechar al menos 12 camiones cargados con la fruta debido a la imposibilidad de trasladarla por los bloqueos de caminos, que finalmente se dispuso levantarlas al final de la jornada, situación que provocó cuantiosas pérdidas económicas para el sector.

El presidente de los Bananeros del Trópico de Cochabamba, Agustín Conde, explicó que la producción estaba destinada tanto al mercado nacional como a la exportación, pero terminó echándose a perder tras frustrarse un acuerdo para habilitar un paso humanitario.

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«Aquí estamos en repudio a lo que nos ha hecho la Federación Mamoré Bulo Bulo. Hubo una disposición de la Coordinadora para que podamos empacar; hemos empacado y tenía que salir la fruta. Pero llegado el momento nunca se dio la aceptación para el paso humanitario y toda esta fruta se ha echado a perder, por eso al menos unos 12 camiones fueron los que botaron el banano», afirmó el dirigente, en entrevista con el medio televisivo.

Conde señaló que los productores habían preparado la carga confiando en que se permitiría el tránsito de los camiones, pero la autorización nunca se concretó, obligándolos a botar la mercadería en plena carretera.

Asimismo, indicó que el sector intentó gestionar un corredor humanitario con la dirigencia de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico para permitir no solo la salida del banano, sino también el ingreso de combustible, alimentos balanceados para la producción piscícola y otros insumos necesarios para la actividad agrícola.

Según el dirigente, aunque existió apertura por parte de algunos representantes para habilitar ese paso, una de las federaciones se opuso a la medida, lo que impidió concretar el traslado de la fruta.

Los productores advirtieron que los bloqueos, que se extendieron por más de 30 días, no solo afectaron el abastecimiento interno, sino también el cumplimiento de contratos de exportación hacia mercados como Argentina y Chile, agravando las pérdidas para cientos de familias que dependen de la actividad bananera en los cinco municipios del Trópico de Cochabamba.

«En nuestro caso, necesitábamos sacar el banano, por lo menos para cubrir los costos de los ciclos de fumigación. Ellos comprendieron la situación; sin embargo, lamentablemente hubo una federación que se opuso. Sus dirigentes bajaron a informar a sus bases sobre el tema, pero una central mantuvo su rechazo y aseguró que sus bases habían sobrepasado sus decisiones.