Campesinos, fejuves y cobistas preparan marcha hacia La Paz este miércoles

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Junto con estos sectores ingresarán a la ciudad los potosinos que llegaron el martes en la noche a la ciudad de El Alto a bordo de cinco flotas. Este grupo apenas se estableció en la ciudad de El Alto exigió la renuncia del gobierno de Rodrigo Paz.

El arribo de este grupo de unos 300 potosinos, aproximadamente, es el hecho más curioso, pues el 23 de mayo un puñado de campesinos inició una marcha a pie desde el municipio de Chayanta, provincia Bustillos. El 26 de mayo llegaron a Quillacas en el límite departamental con Oruro y desde entonces se perdió su rastro.

El martes se informó del paso por Oruro de seis buses con campesinos de Potosí a bordo, curiosamente eran de Chayanta, igual que los caminantes de mayo. No se corroboró si son los marchistas de fines de mayo o son otro grupo que embarcó en el mismo municipio.

Este martes este grupo reanudó su caminata en Ventilla, ciudad de El Alto y dijeron que bajarían hasta la ciudad de La Paz, lo que no ocurrió porque no había convocatoria de las entidades matrices.

Mientras los campesinos preparan un nuevo asedio a la ciudad, la Policía llamó al acuartelamiento de todos sus efectivos, hasta el momento los uniformados solo realizaron tareas de contención a los ataques sobre plaza Murillo y los militares también desplegaron sus carros Neptuno para dispersar a los manifestantes.

Tanto en la ciudad de El Alto, la salida a Los Yungas y la zona Sur, los bloqueos quedaron totalmente disminuidos, los puntos de bloqueo son promontorios de tierra o alambres que cruzan las calles. Los problemas de circulación o viaje hacia Los Yungas se debe principalmente a la escasez de combustible y no a los bloqueos como tal.