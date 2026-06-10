Cabildos de La Paz y Sucre demandan estado de excepción y acciones contra Evo Morales

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

Miles de personas se reunieron en la plaza mayor de San Francisco para pedir estado de excepción. Foto: EFE

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“¡Estado de excepción!”: el grito que retumba en el cabildo de La Paz. Cabildo en Sucre exige el desbloqueo de carreteras y la aprehensión de Evo Morales. Ejecutivo de la CSUTCB denuncia que comunarios ya no quieren bloquear, pero son obligados por dirigentes con intereses políticos. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

– “¡Estado de excepción!”: el grito que retumba en el cabildo de La Paz

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Plataformas ciudadanas y otras organizaciones se concentraron este martes en un cabildo para expresar su rechazo a los bloqueos y marchas que, según la población, continúan afectando el abastecimiento de alimentos, combustibles y otros productos en la ciudad de La Paz. “¡Estado de excepción!, ¡Estado de excepción!”, gritaron los asistentes en el encuentro en la plaza Mayor de San Francisco, en pleno centro paceño. La concentración se realizó cuando este martes se cumplen 40 días de bloqueos en las carreteras del país, principalmente en las rutas que conectan con el departamento de La Paz. “Pedimos que se decrete el estado de excepción para vivir libres. Basta de maltratos. Lo hacemos por nuestras familias, por nuestra sociedad y por la ciudad de La Paz”, manifestó uno de los oradores.

– Cabildo en Sucre exige el desbloqueo de carreteras y la aprehensión de Evo Morales

En horas de la tarde de este martes, se llevó a cabo un cabildo en la ciudad de Sucre en rechazo a los bloqueos que asfixian a toda Bolivia. Dentro de esta concentración se tomaron seis determinaciones, principalmente para exigir a las autoridades la liberación de las carreteras, el ingreso de alimentos, y ejecutar la orden de aprehensión en contra de Evo Morales. “Chuquisaca ratifica la defensa de la democracia y respeto a la Constitución Política del Estado, este es un tema importante para el departamento y para el país”, manifestó Cliver Pérez, presidente del Comité Cívico de los Intereses de Chuquisaca (Codeinca) El segundo punto señala el rechazo contundente a los bloqueos del departamento de Chuquisaca y piden a la Gobernación, a la Policía Boliviana y al Ministerio Público que cumplan su rol constitucional para realizar el desbloqueo.

– Ejecutivo de la CSUTCB denuncia que comunarios ya no quieren bloquear, pero son obligados por dirigentes con intereses políticos

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Víctor Roca, denunció este martes que las movilizaciones que comenzaron con demandas legítimas derivaron en bloqueos impulsados por intereses políticos de algunos dirigentes expulsados y paralelos, quienes obligan a las bases a mantener las medidas de presión. «Los obligan con multas si no salen a las marchas o a bloquear. Y hay gente que ya no quiere salir. Todos tienen familias que mantener; el productor y el campesino viven del día a día», indicó. Recordó que las movilizaciones se iniciaron con una marcha desde Pando en demanda de la abrogación de la Ley 1720 de Conversión de Derechos de Uso de Tierras, entre otras reivindicaciones, pero que en ningún momento se planteó la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

– Denuncian al gobernador Loza y a Evo Morales por los bloqueos en Cochabamba

El asambleísta departamental de Cochabamba por APB-Súmate, Joel Flores, confirmó que este martes se presentó la denuncia formal contra Leonardo Loza, gobernador de ese departamento, contra Evo Morales, expresidente y otros dirigentes por promover los bloqueos. Detalló que la denuncia es por los supuestos delitos son “instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de los transportes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos y delitos contra la salud pública”. Es más, pidió que ambos sean convocados a declarar. «(…) En el transcurso de la mañana (de este martes) se hizo la presentación de la denuncia en contra de varios sujetos, entre ellos el exmandatario (Morales), también contra el gobernador del departamento de Cochabamba, Leonardo Loza, y algunos exfuncionarios», informó Flores.

– Tras más de 20 días, la Policía levanta el punto de bloqueo en Huayllani

Luego de más de 20 días de bloqueo en la zona de Huayllani, en la ruta que conecta la ciudad de Cochabamba con Sacaba y la ruta al oriente, la Policía logró levantar este punto de bloqueo. Efectivos policiales permanecen resguardando la zona. El punto de bloqueo estaba instalado en la avenida Villazón a la altura del kilómetro 10, donde los vecinos estaban cansados de la medida extrema de presión, por lo que, junto con la Policía intervinieron para desbloquear. Según el reporte, solamente había entre 10 y 15 personas custodiando este lugar, quienes fueron retirados para habilitar la vía. Entre los vecinos y la Policía retiraron las piedras, escombros, palos y llantas que quedaron en medio del camino, y así dejaron la ruta expedita. Uniformados permanecen en el lugar para resguardar que los bloqueadores no retomen el punto de bloqueo.

– Policía descarta operativo de desbloqueo en San Julián

No está preparado ningún operativo de desbloqueo en San Julián, en el departamento de Santa Cruz, por lo que el despliegue de policías responde a patrullajes de seguridad ciudadana en la capital cruceña y Cotoca y zonas aledañas, informó el subcomandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Franklin Villazón. De esta forma descartó versiones que circulaban de un nuevo operativo de desbloqueo en San Julián, donde el fin de semana hubo resistencia a un operativo policial-militar que acabó con cuatro policías heridos por impactos de bala. Los movimientos policiales en esta jornada correspondieron a un habitual control de seguridad ciudadana, para combatir los delitos y el crimen organizado, en el marco del Plan Halcón. Cientos de motorizados permanecen varados a ambos lados de la vía en ese lugar.

– Bloqueos cumplen 40 días: Agropecuarios anticipan que la recuperación sectorial demorará de seis meses a un año

Los 40 días de bloqueos en el país dejaron al sector agropecuario con pérdidas generalizadas y productores en quiebra, situación que implica que una recuperación sectorial podría tardar entre seis meses y un año o más, según el análisis del gerente general de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Edilberto Osinaga. El ejecutivo observó que Cochabamba se consolida como la región más golpeada, en medio de una descapitalización que compromete la continuidad de la producción. “Hay productores que han tenido casi pérdidas totales, porque justo les tocó el mes de mayo, el mes de más alta cosecha. Entonces, hay productos que tardarán seis meses, los que son más de ciclo corto. Va a ser seis meses a un año o más de un año. Depende hasta cuánto se alargue la situación”, explicó.

– Bloqueos dejan un daño económico superior a los Bs 1.000 millones al turismo y la gastronomía; el Gobierno presenta un plan de emergencia

El prolongado bloqueo de carreteras en varias regiones del país ha dejado hasta el momento cerca de Bs 1.100 millones en pérdidas para los sectores turístico y gastronómico, y puso en riesgo significativo alrededor de 90.000 empleos directos e indirectos, además de afectar la realización de importantes eventos culturales y turísticos. La ministra de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, Cinthya Yáñez, informó sobre los perjuicios económicos y el impacto laboral provocados por las movilizaciones que cumplen este martes 39 días en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Para mitigar el impacto económico, la autoridad presentó un Plan de Acciones de Emergencia que tiene la finalidad de proteger el empleo, fortalecer los emprendimientos y acelerar la recuperación del turismo, la gastronomía, las culturas y el folklore.

– Fiscalía imputa y pide seis meses de detención para dos gerentes de YPFB por el caso de la gasolina de mala calidad

La Fiscalía solicitará seis meses de detención preventiva para el gerente comercial de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Nelson Alejandro Mendoza, y para el gerente de YPFB Logística, Eddy Torrico, por la presunta compra y comercialización de gasolina desestabilizada o de mala calidad que provocó fallas mecánicas en miles de vehículos. Ambos ejecutivos fueron aprehendidos en el marco de una investigación que busca establecer responsabilidades e identificar a los autores de la importación y distribución de este carburante. Por este mismo caso, ya se encuentra recluido con detención preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz, el gerente de Productos Derivados e Industrialización, Carlos Alfredo Cuéllar. Torrico y Mendoza fueron capturados el lunes y resultaron imputados formalmente.

– Caso maletas: Justicia otorga detención domiciliaria a Laura Rojas en una de las investigaciones

Tras el cumplimiento de los 60 días de detención preventiva, la Justicia otorgó detención domiciliaria a la exdiputada Laura Rojas, en la investigación por presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, en el marco del caso maletas. Este martes se desarrolló una audiencia virtual de vencimiento de plazo de detención preventiva, tras evaluar los antecedentes, la jueza determinó sustituir la detención preventiva por domiciliaria dentro de la investigación por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, confirmó a la red UNITEL desde la Fiscalía. Sin embargo, Rojas continuará en la cárcel debido a la detención preventiva que cumple por el delito de tráfico de sustancias controladas, medida que concluye a finales de julio, tras cumplirse los 180 días dispuestos por la autoridad judicial.

– ¿Qué conocen la Fiscalía y el Gobierno de Bolivia sobre las más de 100 toneladas de droga incautadas en Chile?

El lunes autoridades de Chile reportaron la incautación de más de 100 toneladas de droga en cargamentos de madera que debían salir hacia otros países. La noticia causó repercusión en Bolivia pues se apunta que esa droga salió del país. El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, señaló este martes en conferencia de prensa a las 15:08 que oficialmente el Gobierno no recibió ninguna información sobre esta incautación de droga. Oviedo agregó que busca ponerse en contacto con la Policía del vecino país para iniciar una investigación conjunta en ambos países. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, brindó una conferencia de prensa este martes por la mañana en la que dio a entender que oficialmente la Fiscalía de Bolivia tampoco recibió algún reporte de sus pares en Chile. Agregó que instruyó al fiscal superior en narcotráfico, contactar a Chile.