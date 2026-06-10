Ciudadanos de La Paz aplauden a la Policía tras dispersar a movilizados

Tras más de 40 días de bloqueos, vecinos expresaron su respaldo a la Policía y exigieron el respeto a la democracia, reclamando además por las pérdidas económicas, la escasez de alimentos y la falta de empleo.

Fuente: El Popular Bolivia

En la jornada de este miércoles 10 de junio, los ciudadanos aplaudieron a los efectivos policiales tras dispersar a los sectores movilizados que pedían la renuncia del Presidente, Rodrigo Paz.

Incluso, expresaron su molestia contra los movilizados tras más de 40 días de bloqueos, señalando que «10 millones de personas están a favor que la democracia se respete y que los bloqueadores solo serían 1 millón», incluso, les gritaron «queremos trabajar» tras ser afectados económicamente, falta de alimentos y desempleos.

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