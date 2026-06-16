Comisión de Planificación reprograma tratamiento del presupuesto que reemplazará al dejado por el gobierno de Luis Arce

El proyecto de Ley del Presupuesto Reformulado del 2026 debía ser tratado en mayo

eju.tv

La Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, presidida por la diputada Carmen Ruelas Pardo (Unidad), reprogramó para la primera semana de julio el tratamiento del proyecto de ley del Presupuesto General del Estado Reformulado, luego de que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, no llegara a tiempo a la sesión de este martes.

La decisión se tomó tras aceptar una nota de excusa del ministro Espinoza, quien llegó con retraso a la sesión y no pudo exponer las características y alcances del PGE 2026, el cual reemplazará al que dejó el gobierno del expresidente Luis Arce.

“Yo sugiero que le demos un poquito más de tiempo y que venga los primeros días del mes de julio”, consideró el diputado José Luis Porcel sobre el proyecto de ley que espera su tratamiento desde mayo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La ausencia inicial de Espinoza motivó que la comisión determinara solicitar su comparecencia mediante una petición de informe oral ante el pleno de la Cámara de Diputados.

No obstante, tras su llegada, Espinoza explicó que el PGE 2026 es una herramienta fundamental para el manejo de la macroeconomía.

«Esto debería haberse tratado a principios de mayo. Lamentablemente, por la ausencia de un diputado que tuvo baja médica no se pudo abordar el tema. Estábamos esperando más de cuatro semanas y ahora, por fin, este diputado se ha presentado. Veremos qué determina la Asamblea Legislativa», manifestó.