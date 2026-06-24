Dirigente obrero pide medidas de “alivio” a favor de empresarios para proteger empleos

“Cuidamos al empleador y el empleador nos protege a los empleados. Entonces, esa reciprocidad un poco tienen que apoyar también nuestras autoridades nacionales”, afirmó Edgar Salazar, de la COD Cochabamba

Tras el conflicto de más de 50 días con bloqueos y sus perjuicios económicos, el ejecutivo de la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, Edgar Salazar, pidió al Gobierno que otorgue un “alivio” al empresariado, con el objetivo de que también se proteja el empleo.

El dirigente argumentó que, debido a los bloqueos, más del 70% de empresas han paralizado sus operaciones, por lo cual han optado por dar a su personal vacaciones colectivas y obligatorias inclusive.

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“Entonces pedimos también las autoridades nacionales, el Ministerio de Economía, tal vez pueda dar un alivio a las a los empresarios para que puedan continuar y arrancar”, manifestó Salazar a radio Kancha Parlaspa de la Red Erbol.

Explicó que existe una reciprocidad, hay un cuidado mutuo entre el empleador y el empleado.

“Cuidamos al empleador y el empleador nos protege a los empleados. Entonces, esa reciprocidad un poco tienen que apoyar también nuestras autoridades nacionales”, afirmó.

A su vez, el ejecutivo de la COD mencionó que aún reconoce a Mario Argollo como su máximo representante de la Central Obrera Boliviana, pero pidió que actúa en el marco orgánico, escuchando a los afiliados y no a otros sectores como los que pidieron la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

Durante el conflicto, centrales obreras departamentales reprocharon a Argollo por escuchar a otros sectores y no así a las representaciones de su organización.

“Lo que se le está pidiendo más bien que trabaje de aquí para adelante orgánicamente solamente con los sectores que somos afiliados, y no pueden venir sumarse otros sectores que nada tiene que ver y en nombre de nosotros están tomando o están queriendo a tomar determinaciones”, recalcó.