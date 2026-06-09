El FONGAT mejorará el acceso a financiamiento para que el transporte renueve vehículos y mejore sus servicios

El Ministerio de Obras Públicas destacó que se trata de «más oportunidades para el transporte boliviano» puesto que es una «medida que movilizará hasta Bs 1.000 millones» para facilitar el acceso a financiamiento.
Por: eju.tv / Video: Rodrigo Paz
El Gobierno anunció el nuevo Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte (FONGAT), un nuevo plan de financiamiento que está destinado para la renovación de vehículos, mejora de servicios y fortalecimiento del sector.
«Para el compañero transportista, se ha aprobado un decreto para crear un fondo de garantía con un monto inicial de Bs 100 millones para que puedas tomar recursos e invertirlos para renovar y/o mejorar tu herramienta de trabajo», afirmó el presidente Rodrigo Paz.
El Ministerio de Obras Públicas destacó que se trata de «más oportunidades para el transporte boliviano» puesto que es una «medida que movilizará hasta Bs 1.000 millones» para facilitar el acceso a financiamiento.
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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas explicó que se trata de una nueva herramienta para facilitar el acceso al financiamiento y fortalecer la actividad de miles de transportistas.
«El FONGAT constituye una medida concreta orientada a ampliar las oportunidades de acceso al crédito mediante mecanismos de garantía que permitan respaldar la actividad económica del sector y generar mejores condiciones para su desarrollo», indicó en un comunicado.