Emergencia: Los bloqueos golpean a Pando, que puede quedar sin servicios básicos por la falta de combustibles

La gobernadora Gabriela de Paiva informó que se realizan gestiones conjuntas con YPFB, la ANH y la Cancillería para habilitar el ingreso excepcional de diésel a través de un paso fronterizo

Por: eju.tv / Video: Centinela Virtual

La gobernadora de Pando, Gabriela de Paiva, advirtió el fin de semana que la situación en ese departamento es crítica y se pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales debido a la falta de combustibles, en una región que depende de sistemas aislados para la generación de energía.

El departamento de Pando fue declarado en emergencia debido a la caída de las reservas de combustible y los efectos de los bloqueos.

La gobernadora advirtió que esta situación pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales, especialmente en una región que depende de sistemas aislados para la generación de energía.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«Como Gobernadora de Pando, he declarado Emergencia Humanitaria ante la grave escasez de combustible que afecta a nuestro departamento y pone en riesgo el funcionamiento de servicios esenciales, el transporte de alimentos y medicamentos, la movilidad de estudiantes y trabajadores, así como las actividades productivas que sostienen nuestra economía», indicó.

«El pueblo pandino no puede seguir siendo postergado. Hoy más que nunca debemos defender el bienestar, la seguridad y la dignidad de nuestra gente», señaló.

La autoridad explicó que las reservas actuales son insuficientes. Además, remarcó que los sistemas energéticos del departamento funcionan principalmente con diésel, por lo que cualquier interrupción en el suministro podría afectar el servicio eléctrico.

Ante esta situación, la autoridad departamental solicitó la habilitación de un corredor humanitario y pidió a los sectores movilizados permitir el tránsito de insumos esenciales. «Bloquearnos entre nosotros solo agravará más la situación del departamento», señaló.

Declaración

Según la Gobernación, la declaratoria de emergencia busca visibilizar la situación que atraviesa Pando y alertar sobre las consecuencias que generan los bloqueos en el ingreso de insumos estratégicos. De Paiva pidió a los sectores movilizados permitir el paso de combustible para evitar una mayor afectación a la población.

La gobernadora informó también que se realizan gestiones conjuntas con el Gobierno nacional, YPFB, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Hidrocarburos y la Cancillería para habilitar el ingreso excepcional de diésel a través de un paso fronterizo.

«Junto a nuestros parlamentarios realizamos las gestiones necesarias para lograr el ingreso de varias cisternas que se encontraban varadas en distintos puntos del Perú y que ahora podrán llegar hasta Cobija a través del paso fronterizo San Lorenzo – Extrema», informó.

El objetivo es garantizar el abastecimiento energético y evitar interrupciones en los servicios básicos.

Asimismo, expresó su preocupación por el anuncio de nuevas medidas de presión por parte de algunos sectores campesinos. En ese marco, la Gobernación reiteró su llamado a priorizar el diálogo y advirtió que la continuidad de los bloqueos agravará los problemas de abastecimiento que ya enfrenta la población pandina.