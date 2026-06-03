Lara convoca a reunión a jefes de bancada para analizar nueva «estrategia de diálogo»

Pese al rechazo de la COB y la Túpac Katari de ir al diálogo, el vicepresidente asegura que se debe insistir con la pacificación a través de reuniones con los movilizados.

eju.tv / Video: RTP

El vicepresidente Edmand Lara convocó este miércoles a los jefes de bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional a una reunión para definir una nueva estrategia de diálogo con los sectores movilizados y así evitar la aplicación del estado de excepción.

«Hemos convocado a reunión en Vicepresidencia de manera presencial para los que están en la ciudad de La Paz y de manera virtual para los legisladores que no han podido llegar a la sede de gobierno. Vamos a analizar qué estrategia emplear nosotros, pero no vamos a renunciar al diálogo y a la posibilidad tan alta de que Bolivia se pacifique a través de la concertación», explicó.

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Bolivia cumple este miércoles 34 días de bloqueos de caminos que ya causaron 10 muertes, nueve de ellas de personas que no tenían nada que ver con las protestas y fallecieron al no recibir atención médica oportuna debido a las medidas de presión.

Frente a esta situación, sumada al rechazo de la COB y de los campesinos Túpac Katari a solucionar el conflicto por la vía del diálogo, desde varios sectores piden la aplicación del estado de excepción, una medida a la que Lara se opone.

«Es inaplicable (el estado de excepción), lo dicen muchos abogados entendidos en derecho constitucional, hay también algunos que tratan de interpretar a su manera, pero lo hacen respondiendo a lineamientos de conveniencia del Presidente», declaró la autoridad.

Además de los fallecimientos, los bloqueos también causan millonarias pérdidas a diferentes sectores productivos del país que piden que el Gobierno aplique la Constitución para restaurar el orden. Lara advirtió que la ley establece que esa medida no puede entrar en vigor.

«La Constitución es clara: el estado de excepción se regula con la ley, si no hay ley, es inaplicable el estado de excepción, vamos por el diálogo», manifestó.