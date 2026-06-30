Proyecto de ley contempla que el presidente designe de manera interina a magistrados del TCP y del TSJ

Son cinco las acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional y dos en el Tribunal Supremo de Justicia. Días atrás, ambas instancias pidieron a la Asamblea Legislativa agilizar la convocatoria a elecciones.

Fuente: Unitel

Diputados y senadores confirmaron por separado a UNITEL sobre la existencia de un proyecto de ley que plantea que el presidente, Rodrigo Paz, sea quien designe a magistrados interinos para cubrir las acefalías en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta norma sale a la luz a días del pedido para que se convoque a elecciones judiciales para cubrir los cargos acéfalos.

El proyecto de ley consta de 10 artículos y dos disposiciones transitorias. Señala que su objetivo es establecer un “mecanismo excepcional para la designación transitoria de interinatos” en el TSJ y el TCP.

En una parte del artículo 8 del proyecto señala de manera textual: “La designación de los interinatos será efectuada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia de las ternas a ser remitidas por la Cámara de Diputados para el caso del TCP y por la Cámara de Senadores para el caso del TSJ”.

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En el mismo artículo se señala que el interinato tendrá una duración máxima “hasta la selección de magistrados por sufragio universal”.