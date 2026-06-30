Saucedo aclara su polémica frase: quiso decir que a los magistrados les «sobra las ganas de trabajar»

El lunes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (Rómer Saucedo) advirtió con un paro en el sistema judicial si el gobierno no atiende sus demandas. Desde el Ejecutivo han cuestionado la posición de los magistrados.

Fuente: El Deber

Según explicó Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la frase: “a los magistrados nos sobra lo que a su Gobierno le falta”; en realidad quiso decir que: «nos sobran las ganas de trabajar, nos sobran la buena voluntad de atender a la población, a los magistrados nos sobran las ideas, nos sobra la unidad en la que estamos coordinando, pero no podemos avanzar porque tenemos estas limitantes».

Saucedo estuvo este martes, en ON- Otra noche con Sissi, de EL DEBER, donde además remarcó que él no puede meterse en la cabeza de otras personas, que hayan malinterpretado sus palabras.

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Contexto

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, elevó el tono de la disputa con el Gobierno por la demanda de un aumento en el presupuesto judicial. Desde Buena Vista, donde participó este martes en el acto por el centenario de la provincia Ichilo, defendió la legitimidad de las demandas del sector y lanzó una dura respuesta al Ejecutivo. “A los magistrados nos sobra lo que a su Gobierno le falta”, afirmó.

La frase surgió después de que el vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificara de “inaudita” la advertencia de un paro judicial escalonado si en 20 días no existe una respuesta a los pedidos del Órgano Judicial que se declaró en emergencia.

Saucedo devolvió el cuestionamiento con ironía. “Es totalmente inaudito y reprochable, pero ¿quiénes son los responsables? Los políticos”, afirmó ante los periodistas, tras el acto desarrollado en esa población ubicada a 105 kilómetros al noreste de Santa Cruz de la Sierra.

Este miércoles enviarán la nota al Ejecutivo

Asimismo, Saucedo adelantó que este miércoles enviarán, de manera formal, las notas correspondientes «conforme se dispuso en la reunión de emergencia que tuvimos en la Sucre y en base a esas notas formales vamos a esperar también una respuesta formal».

El presidente del TSJ aseguró que «siempre hemos estado abiertos al diálogo, siempre hemos dicho sentémonos, pero sentémonos a hablar con la verdad, sentémonos a hablar con compromisos reales, ya no nos mintamos entre nosotros y lo único reitero que estamos haciendo como órgano judicial es exponer la realidad y decirle a Bolivia esta es la realidad por la cual no podemos avanzar en los objetivos que nos hemos trazado como gestión del órgano judicial». Esto en visible respuesta a las declaraciones del presidente Rodrigo Paz.

El presidente se pronunció

“Es el momento de ordenar la casa, siempre bajo el diálogo, aquí amenazas de paro, amenazas de bloqueos, son del pasado, eso es el pensamiento de los 20 últimos años (gobiernos del MAS) bajo la lógica del diálogo y la concertación es la modernidad, eso es el siglo XXI”, dijo Paz en un encuentro con periodistas en Asunción, donde participaba de la cumbre del Mercosur.