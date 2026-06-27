Senador visita el Trópico y ratifica denuncia sobre instalaciones de criptominería

Tras una visita in situ en el Trópico de Cochabamba, el senador Leonardo Roca (Libre) ratificó su denuncia sobre la presunta instalación de un proyecto de criptominería en el municipio de Entre Ríos, donde, según afirmó, constató la existencia de infraestructura conectada a una planta.

Fuente: ERBOL

Roca había denunciado que las ALPS Blockchain, de Italia, y Quirubiqa, de Paraguay tenían asas actividades de criptominería en el Trópico. Decidió verificar en persona, luego de que la empresa Chaco Energía negó su versión.

Instalaciones de criptominería se dedican a la convalidación de datos de transacciones, sin embargo, requieren de instalaciones de computación con alto consumo de energía.

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El senador indicó que durante su recorrido verificó un predio de aproximadamente 3,5 hectáreas contiguo a la planta Carrasco, donde aseguró haber observado infraestructura para albergar equipos de criptominería, además de transformadores y otros elementos-

Roca también manifestó que dispone de registros en video que mostrarían un tendido de media tensión desde la planta Carrasco hasta el predio observado y cuestionó quién autorizó las obras eléctricas y el derecho de vía para su ejecución.

En ese contexto, sostuvo que existen indicios de que el emprendimiento accedería a energía generada con gas natural subvencionado, es decir que se beneficiaría a una actividad privada con tarifas reducidas.

El legislador anunció que solicitará peticiones de informe para establecer qué instituciones autorizaron el proyecto, incluyendo aspectos relacionados con la licencia ambiental, el uso de agua para el enfriamiento de equipos, las obras eléctricas y el tendido de líneas de media tensión.

Asimismo, pidió la intervención inmediata de Chaco Energía al considerar que existen elementos que deben ser investigados por las autoridades competentes.

Fuente: ERBOL