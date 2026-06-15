Sucre: De a poco se llenan los mercados en la capital

También empezaron a llegar verduras de provincias y Potosí

Fuente: correodelsur.com

Más de 30 camiones con cargas de papa llegaron este domingo a Sucre procedentes del norte de Potosí. Se instalaron en proximidades del mercado El Morro.

Con este arribo del producto, el quintal del tubérculo que llegó a costar más de Bs 90 en los mercados de la capital ahora se ofrece a un menor precio.

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La papa Imilla, procedente de Ravelo, se vendía desde Bs 50 la arroba, en tanto que la Rosada Holandesa del Valle (Distrito 7 de Sucre) estaba en Bs 60 y Bs 70.

VERDURAS

En el sector de verduras y hortalizas, las ‘caseritas’ vuelven de a poco a sus puestos después de semanas de quedar desabastecidas debido a los bloqueos de caminos.

La cuartilla de zanahoria estaba en Bs 15; la cebolla, Bs 18; el tomate, Bs 25; la arveja, Bs 50; la haba, Bs 30; y locoto, Bs 40.

Gran parte de estos productos llegaron de Betanzos (Potosí) y Poroma (Chuquisaca), según indicaron las vendedoras.

Los precios están altos porque el abastecimiento todavía no es del todo normal, pues los productos procedentes de Cochabamba siguen sin ingresar a Sucre por los bloqueos en ese departamento.

CARNE DE RES

En cuanto a la carne de res cruceña que se expende en El Morro, dicho producto sigue con precios máximos.

Este domingo subió a Bs 65 el kilo de carne con hueso, así como la carne molida. A media semana los mismos cortes estaban en Bs 60.

“Solo eso llevan, ya no alzan para churrasco ni para parrillada”, dijo una de las vendedoras que tiene su puesto dentro del centro de abasto.