Tras el levantamiento de los bloqueos, el Gobierno retomará “con todo vigor” la hoja de ruta de desarrollo

“Es un momento fundamental para un gran acuerdo político y para seguir en el rumbo que nos hemos propuesto; el que Bolivia quiere y por el que el país votó”, insistió el ministro Lupo

eju.tv

Una vez consolidada la transitabilidad en Bolivia tras más de 50 días de conflicto, se retomará “con todo vigor” la hoja de ruta para atender las demandas de desarrollo, recuperar la imagen del país en beneficio del turismo y avanzar en un gran acuerdo político para transformar la estructura productiva, informó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

Hasta la noche de este lunes quedaban menos de cinco puntos de bloqueo, luego de una medida de presión que en su peor momento de conflictividad superó los 100 puntos de interrupción en las carreteras. La reciente declaratoria del estado de excepción dispuso la liberación inmediata de todas las vías de comunicación terrestres.

“Hay que retomar esta hoja de ruta con todo el vigor posible y, obviamente, con todo el apoyo que se tenga tanto a nivel nacional como internacional”, afirmó la autoridad tras el fin del prolongado bloqueo que provocó millonarias pérdidas económicas y la ruptura de las cadenas productivas y de comercialización.

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Una vez consolidada la liberación de las carreteras, la administración de Rodrigo Paz volcará sus esfuerzos a atender las demandas de agua, energía, caminos y producción en el occidente; así como a brindar apoyo al sector privado productivo en el oriente, occidente y valles, beneficiando también a los transportistas y a los prestadores de servicios golpeados por la extrema medida.

También se extremarán esfuerzos para recuperar la imagen de Bolivia hacia el turismo y trabajar en un pacto político orientado a transformar la estructura productiva del país a través de las leyes que es necesario modificar, explicó el ministro en alusión a los proyectos que se diseñan para los sectores de energía, hidrocarburos y seguridad jurídica, entre otros.

“Es un momento fundamental para un gran acuerdo político y para seguir en el rumbo que nos hemos propuesto; el que Bolivia quiere y por el que el país votó”, insistió en Red Uno.