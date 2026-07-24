Bolivia y Argentina analizan propuesta para actualizar el reconocimiento de títulos académicos

El canciller Fernando Aramayo informó que Bolivia mantiene una estrategia diplomática permanente para contribuir a una solución

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Bolivia y Argentina analizan la propuesta de actualización del mecanismo de reconocimiento de títulos y buscan una solución para los trámites pendientes, con el fin de preservar la seguridad jurídica y los derechos de los profesionales que iniciaron sus procesos bajo el Convenio de 2012.

El canciller Fernando Aramayo informó ante una comisión del Legislativo que Bolivia mantiene una estrategia diplomática permanente para contribuir a una solución ante los reclamos de los profesionales bolivianos por la homologación de sus títulos en Argentina, en el marco de los mecanismos del Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos y Grados Académicos de Educación Superior.

Desde el inicio de esta problemática, Bolivia desplegó una intensa agenda de trabajo con Argentina que incluyó comunicaciones diplomáticas, reuniones técnicas y encuentros de alto nivel, lo que permitió elevar el tratamiento del tema al máximo nivel político entre ambas Cancillerías y reactivar la Comisión Técnica Bilateral prevista en el convenio vigente, según un boletín institucional.

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Como resultado de ese proceso, el 19 de mayo de 2026 ambos Estados acordaron una hoja de ruta destinada a agilizar la atención de los casos pendientes, fortalecer el intercambio de información y resguardar los derechos de quienes iniciaron sus trámites bajo el marco jurídico vigente.

Bolivia cumplió los compromisos asumidos durante esa reunión bilateral mediante el envío a Argentina del listado de casos prioritarios, las consultas formuladas por los profesionales afectados y una propuesta de Declaración Interpretativa Conjunta. Esta última fue elaborada por el Ministerio de Educación y canalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito de atender las observaciones planteadas por la contraparte sin afectar la vigencia del convenio ni los derechos adquiridos por los profesionales bolivianos. La respuesta oficial de la República Argentina a esta propuesta permanece pendiente.

El canciller destacó que las observaciones técnicas de Argentina fueron atendidas por las autoridades bolivianas y que las gestiones bilaterales se concentran actualmente en el análisis de la propuesta argentina para la actualización de este mecanismo.

El presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Juan Del Granado, informó que los legisladores peticionantes evaluarán la documentación presentada por el canciller Aramayo, tras la Petición de Informe Oral (PIO) realizada este viernes.