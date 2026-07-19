Cabotur sugiere a Andrés Aramayo para ocupar la cartera de Turismo

Para el sector es de vital importancia que el nuevo liderazgo garantice la seguridad estabilidad y el crecimiento que los actores del turismo nacional necesitan.

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La Cámara Boliviana de Turismo (Cabotur) sugirió al presidente Rodrigo Paz considerar a Andrés Aramayo para ocupar la cartera de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía, despacho que era dirigido por Cinthya Yáñez, quien presentó su renuncia el pasado 8 de julio.

“Solicita respetuosamente a su autoridad considerar la designación del Sr. Andrés Aramayo Bejarano para asumir el cargo de Ministro de Turismo”, señala parte de la carta enviada al mandatario el 9 de julio, misiva difundida por el portal de noticias Economy.

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Tras la renuncia de Yáñez, la Cancillería asumió, de manera interina, las funciones que desempañaba la ahora exautoridad, quien pidió que se conserven y se den curso a los proyectos que se elaboraron en su gestión.

Entre los proyectos que deja encaminados, Yáñez mencionó la Marca País para turismo, iniciativas normativas sobre turismo sostenible y gastronomía, el Fondo de Fomento al Turismo, el Sistema Nacional de Inteligencia Turística y obras de infraestructura y restauración patrimonial.

Cabotur, señaló en la carta, que Aramayo cuenta con el perfil profesional, los principios y la experiencia necesarios para dar continuidad a la gestión de la ministra saliente, de quien, además, resaltó su honestidad y calidad humana.

Para el sector es de vital importancia que el nuevo liderazgo garantice la seguridad estabilidad y el crecimiento que los actores del turismo nacional necesitan.

En la carta se mencionan, junto a Cabotur, a la Asociación de Líneas Aéreas (ALA-Bolivia), la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (Abavyt), la Cámara Nacional de Operadores de Turismo (Canotur) y la Cámara Boliviana de Hotelería (CBH), entidades que respaldan la postulación de Aramayo.