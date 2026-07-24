Canciller adelanta que el mensaje presidencial del 6 de agosto incluirá anuncios importantes

El mandatario presentará un informe sobre los logros alcanzados durante su gestión, además de exponer el rumbo que tomará el país, con base en una prioridad fundamental: que la democracia se defiende, se respeta y resuelve los problemas de la población.

El presidente Rodrigo Paz juró el 8 de noviembre de 2025. Foto: Archivo

Fuente: ABI

El canciller Fernando Aramayo dio este viernes algunos detalles de las actividades previstas para la conmemoración del 6 de agosto en la ciudad de Sucre y adelantó que el presidente Rodrigo Paz Pereira realizará anuncios “muy importantes” durante esa jornada.

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“La agenda de prosperidad es algo que nos convoca a todos, el 50/50, Bolivia al mundo, el mundo a Bolivia. El Presidente va a hablar sobre todos estos temas y muchos más. Van a haber anuncios muy importantes”, aseguró la autoridad.

Detalló que ese día el mandatario brindará su discurso a la nación y presentará un informe sobre los logros alcanzados durante su gestión, además de exponer el rumbo que tomará el país, con base en una prioridad fundamental: que la democracia se defiende, se respeta y resuelve los problemas de la población.

La autoridad informó que en el acto estarán presentes los ministros de Estado, el cuerpo diplomático, representantes de oficinas consulares acreditadas, delegados de organismos internacionales e invitados especiales, entre otros.

El Canciller remarcó que otra de las premisas del Gobierno es la reactivación económica para superar el escenario de postergación que dejaron los 53 días de bloqueos en el país.

“Economía, prosperidad, capital para todos; este es un elemento central. Tenemos que salir de este escenario de postergación”, manifestó.