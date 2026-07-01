Cosaalt: las nuevas tarifas han sido autorizadas por la AAPS

El Consejo de Vigilancia asegura que el ajuste responde a una resolución del ente regulador nacional y no a una decisión unilateral. Instan a los usuarios presentar sus reclamos en casos de observaciones.

Fuente: https://elpais.bo

El incremento en la tarifa del servicio de alcantarillado sanitario aplicado por la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) continúa generando consultas y reclamos entre los usuarios. Ante esta situación, el Consejo de Vigilancia de la institución aseguró que el ajuste responde a una resolución emitida por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) y que la cooperativa ejecuta una disposición aprobada por el ente regulador.

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La presidenta del Consejo de Vigilancia de Cosaalt, Jenny Quiroga, explicó que la modificación tarifaria corresponde exclusivamente al servicio de alcantarillado sanitario y tiene como finalidad financiar la operación y el mantenimiento de la nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales de las lagunas de San Blas, cuya administración fue asumida recientemente por la cooperativa.

«El alza de tarifas viene mediante una resolución emitida por la AAPS. Como Consejo de Vigilancia nos corresponde verificar que se cumplan todos los procedimientos legales, de socialización y administrativos para que la aplicación de esta tarifa se realice conforme a la normativa», manifestó entrevistada por Plus TLT.

Quiroga precisó que el Consejo realiza un seguimiento al proceso de implementación de la nueva estructura tarifaria para garantizar que los cobros se efectúen correctamente y que, en caso de detectarse errores, estos puedan ser corregidos.

La autoridad reconoció que existe un importante número de reclamos por parte de los usuarios, aunque señaló que varias observaciones están relacionadas con la estructura tarifaria anterior y con la transición hacia el nuevo sistema de facturación.

«Estamos esperando que cualquier repercusión sea comunicada al Consejo de Vigilancia para verificar que todos los procedimientos se hayan cumplido y, si existe algún error en la aplicación de las tarifas, pueda subsanarse oportunamente», indicó.

La nueva estructura tarifaria, vigente desde junio de este año, incorpora un esquema progresivo que beneficia a los usuarios de menor consumo y aumenta el costo para quienes superan los 30 a 35 metros cúbicos mensuales. Según Cosaalt, cerca del 77% de los usuarios domésticos registrará una reducción o mantendrá un pago similar al anterior, mientras que los incrementos se concentran en los consumidores de mayor volumen.

No obstante, vecinos de distintos distritos han denunciado incrementos superiores a los esperados en sus facturas, situación que motivó pedidos de informes y observaciones sobre la forma en que se aplicó el nuevo plan tarifario.

Ante estas inquietudes, Quiroga invitó a los usuarios a acudir a las oficinas de reclamos de Cosaalt para solicitar información detallada sobre su facturación o presentar observaciones en caso de considerar que existe alguna irregularidad.