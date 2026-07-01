Vicepresidente cívico: El transporte público es “deficiente y violento” y si quieren alza deben brindar un mejor servicio

Este miércoles, un dirigente del transporte público de Santa Cruz informó que se realizará un estudio de costos sobre el pasaje; señalan que la flexibilización de dólar afecta sus costos.
Fuente: Unitel
El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, indicó que si transporte público quiere incrementar el pasaje, deben revisarse si se cumplieron los compromisos previos que se hicieron para subir la tarifa y que deben dar un servicio que valga los Bs 4,50.
“A los transportistas decirles, si ustedes quieren cobrar Bs 4,50, pues tienen que dar un servicio que realmente valga esos Bs 4,50. Hoy el servicio es deficiente, es un servicio violento, es un servicio que no está a lo que es el precio que los ciudadanos estamos pagando”, expresó Zambrana.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El cívico señaló que se debe revisar el acta de compromiso que firmaron los transportistas cuando realizaron el último incremento de la tarifa para determinar si realmente cumplieron con lo acordado.
Remarcó que según los resultados de esta revisión, recién se realice un análisis para que la ciudadanía elija si está de acuerdo con pagar un poco más por un servicio presuntamente de mejor calidad.
La mañana de este miércoles en una conferencia de prensa, Mario Guerrero, dirigente del Transporte Público cruceño anunció la contratación de una consultora para realizar un nuevo estudio de costos del pasaje, argumentando la nueva política monetaria que implementó el Gobierno de un nuevo modelo de dólar flexible.
Actualmente, la tarifa para “mayores” que se paga actualmente es de Bs 3, monto que fue acordado en diciembre de 2025 y oficializado en enero de este año. Mientras que el costo para estudiantes es de Bs 1.