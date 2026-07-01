Vicepresidente cívico: El transporte público es “deficiente y violento” y si quieren alza deben brindar un mejor servicio

Este miércoles, un dirigente del transporte público de Santa Cruz informó que se realizará un estudio de costos sobre el pasaje; señalan que la flexibilización de dólar afecta sus costos.

Fuente: Unitel

El vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, indicó que si transporte público quiere incrementar el pasaje, deben revisarse si se cumplieron los compromisos previos que se hicieron para subir la tarifa y que deben dar un servicio que valga los Bs 4,50. “A los transportistas decirles, si ustedes quieren cobrar Bs 4,50, pues tienen que dar un servicio que realmente valga esos Bs 4,50. Hoy el servicio es deficiente, es un servicio violento, es un servicio que no está a lo que es el precio que los ciudadanos estamos pagando”, expresó Zambrana. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas El cívico señaló que se debe revisar el acta de compromiso que firmaron los transportistas cuando realizaron el último incremento de la tarifa para determinar si realmente cumplieron con lo acordado.