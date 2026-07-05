Denuncian a Sobodaycom por cobrar hasta en velorios pero no dar regalías a artistas

Es una entidad privada “sin fines de lucro” que cobra por el uso de la música en UDA, equivalente a Bs 110. Los cobros van desde 4 a 60 UDA por evento, es decir, 6.600 bolivianos. Los artistas piden el cierre de Sobodaycom o que lo administre el Estado

Por Yolanda Mamani Cayo

Fuente: El Deber

La Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música (Sobodaycom), una entidad privada que cobra por la interpretación de música hasta en los velorios, está en el ojo de la tormenta después de que en los últimos días se le vino encima una ola de denuncias de artistas bolivianos, autores y compositores que aseguraron que “nunca” recibieron un centavo de regalías.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Solamente quiero decir que Sobodaycom nunca me ha dado ni un centavo por mi música”, aseguró el compositor, autor y líder de la banda de rock Quirquiña, Alejandro Delius.

“Yo nunca he cobrado un solo centavo de regalías acá en Bolivia. Sobodaycom va a todos los eventos sociales y cobran por el derecho a poner música”, dijo Luis Vega, uno de los artistas que denunció meses atrás que no recibía sus regalías.

Autores y compositores de todos los géneros musicales en los últimos días lanzaron similar denuncia contra personal de Sobodaycom, al punto de que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (Senapi), dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo Rural y Agua, tuvo que intervenir e iniciar dos procesos de auditoría para verificar si esta entidad privada distribuye o no las regalías a sus afiliados, y examinar cómo se manejan los gastos administrativos.

Pero, ¿qué es Sobodaycom y porqué cobra por el uso de la música en cualquier evento? Sobodaycom se presenta a sí misma como una “sociedad, civil, privada y sin fines de lucro” y funciona como “sociedad de gestión colectiva”, es decir, como la representante de todos los autores y compositores bolivianos para cobrar por el uso de su música de manera comercial. Está amparada por la Ley 1322 de Derechos de Autor.

“Recaudamos, administramos y distribuimos los derechos generados por la ejecución pública de obras musicales, tanto nacionales como extranjeras”, dice Sobodaycom en su portal oficial.

Pero los artistas afiliados a esta entidad privada desmienten y dicen que no les llegó “ni 20 centavos de regalías”, es más, aseguran que la misma está plagada de corrupción desde hace 17 años.

“Cada vez somos más los compositores que nos cansamos de tanta corrupción”, dijo Wally Zeballos, vocalista del grupo de cumbia PK2.

Según la artista Karenb Seborga, exintegrante del grupo Diverso, “Sobodaycom recaudaba un millón de dólares (Bs 10 millones al tipo de cambio actual)” por año, monto que para otros artistas es muy bajo ya que cobra por el uso de la música de toda actividad comercial vigente.

Las protestas llegan desde todos los departamentos y crecen los pedidos de que se cierre Sobodaycom o que pase al Estado.

Cobros hasta en velorios

Sobodaycom cada año aprueba un tarifario para cobrar el uso de la música y lo hace a través de la Unidad de Derecho de Autor (UDA) que para este 2026 equivale a Bs 110. Este valor se calcula en base al Salario Mínimo Nacional dividido en 30 días.

El tarifario abarca todo tipo de actividades comerciales desde eventos sociales o fiestas familiares, entradas folclóricas, conciertos, todos los negocios de venta de comida y bebidas, centros de diversión, supermercados, gimnasios, clínicas, bancos, hoteles, ferias, desfiles de modas, medios de comunicación tradicionales y digitales, telefonía móvil, gasolineras y hasta velorios.

Maneja cinco categorías: desde la A que es excelente, hasta la D que es regular. Por ejemplo, en los servicios funerarios, Sobodaycom cobra por el uso de música en soporte desde 1 a tres UDA, es decir, desde Bs 110 a Bs 330, tomando en cuenta el aforo y la ubicación. En una fiesta con amplificación categoría A, cobra desde 6 UDA (Bs 660), hasta 30 UDA (Bs 3.300) si la fiesta es con grupos nacionales o extranjeros.

En eventos como kermeses, actos políticos como los cierres de campaña, cobra desde 4 UDA (Bs 440), si el uso de la música es con amplificación y si el aforo es menor a 200 personas, hasta 60 UDA (Bs 6.600) cuando el evento es con artistas nacionales o extranjeros y con un aforo de más de 1.500 personas.

Ahora, toca rendir cuentas.

MÁS SOBRE EL TEMA

Sobodaycom rechaza acusaciones

Sobodaycom rechazó “de manera categórica” los ataques y señaló que se busca afectar su imagen. Aseguró que las recaudaciones “son distribuidas entre los autores y compositores de música”.

Denuncias por QR

Ante el incremento de denuncias por presuntas irregularidades, el Senapi habilitó un QR para acceder a un formulario.

Piden el cierre

Artistas de Tarija exigen el cierre de Sobodaycom por las varias irregularidades y corrupción.

Cobro de Sobodaycom

6.600 bolivianos. Es uno de los montos más altos que cobra Sobodaycom por el uso de música en un evento abierto.

Fuente: El Deber