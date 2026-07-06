El Alto: Los buses municipales no circularán hasta septiembre

El alcalde de El Alto, Eliser Roca, ratificó este lunes la suspensión del servicio de buses municipales hasta septiembre de este año, cuando se presentará un informe conclusivo sobre el estado real de los motorizados.

“Hemos hecho la intervención hace más de un mes, estimamos que en el mes de septiembre vamos a sacar una evaluación. Desafortunadamente hemos recibido los buses parados, 97 funcionarios contratados sin hacer nada”.

Los buses permanecen precintados desde hace aproximadamente cinco años. El municipio inició una indagación a la flota de buses municipales con el objetivo de esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con el estado de los vehículos, la adquisición de combustibles, la cantidad de personal a cargo, entre otros.

Roca aseguró que esperará los resultados de la evaluación y anticipó que no continuará con esa forma de derrochar los recursos.

La Alcaldía también informó que trabaja de manera coordinada con la Unidad de Operaciones para revisar y reestructurar las rutas, además de definir el personal que estará a cargo del servicio, con el objetivo de proteger el patrimonio municipal y garantizar la adecuada administración de la flota de buses municipales.

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