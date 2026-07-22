El payaso que mató al pastor evangélico tenía antecedentes de violencia familiar

El principal sospechoso del crimen fue aprehendido y trasladado a celdas policiales, pero una turba lo sacó de las celdas y lo golpeó y prendió fuego. Horas después, el sujeto falleció por la gravedad de las heridas.

Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda

La Fiscalía informó que Yomer Pachacopa, el asesino del pastor evangélico en el trópico de Cochabamba, registraba antecedentes por violencia familiar, un dato que ahora forma parte de la investigación que busca esclarecer el crimen.

Asimismo, informó que investigará los videos atribuidos al sindicado, en los que realiza diversas declaraciones, entre ellas una en la que afirma que «Cristo es una persona que no trabaja».

El fiscal departamental de Cochabamba, Osvaldo Tejerina, dijo que en los archivos está registrada «una denuncia por violencia familiar y doméstica en 2022».

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«Sin embargo, la misma habría sido rechazada y se habría cerrado el caso», indicó y dijo que la supuesta víctima «no ha podido ser hallada para generar algún otro acto investigativo de la conducta o el estado emocional, sicológico y mental de esta persona».

Pachacopa Chambi, de 31 años de edad, mató al pastor evangélico Edwin Mollo, con un arma artesanal mientras se encontraba orando en una iglesia de Shinahota el fin de semana.

El principal sospechoso fue aprehendido y trasladado a celdas policiales, pero una turba lo sacó de las celdas y lo golpeó y prendió fuego. Horas después, el sujeto falleció por la gravedad de las heridas.

El fiscal rechazó que este último caso pueda ser presentado como justicia comunitaria o justicia por mano propia. Afirmó que el Estado ya había activado los mecanismos legales para procesar al sospechoso.

«Existían autoridades que estábamos procesando a este sujeto, existía la Policía Boliviana que estaba ejecutando una resolución de aprehensión. Estaba retenido legalmente en celdas policiales y ya el actuar de estas personas constituye un ilícito penal», sostuvo.