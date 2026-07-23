Envían a la cárcel de San Roque al joven acusado de agredir a un adulto mayor en Sucre

El caso, que conmocionó a la capital, se hizo viral tras la difusión de videos e imágenes de la agresión ocurrida en la calle Riosinho, esquina Atacama.

Frontis del recinto penitenciario de San Roque de Sucre. Foto: Defensoría

Fuente: Erbol – PERIODISMO QUE CUENTA

La justicia dispuso este jueves la detención preventiva por un mes en el penal de San Roque para Alejandro C. P., investigado por la brutal agresión a un adulto mayor de 76 años en la ciudad de Sucre. La medida fue asumida durante la audiencia cautelar realizada en el Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres N° 3, a cargo de la jueza Ximena Mendizábal.

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El caso, que conmocionó a la capital, se hizo viral tras la difusión de videos e imágenes de la agresión ocurrida en la calle Riosinho, esquina Atacama. La víctima fue atacada cuando paseaba a su perrita cerca de su domicilio y sufrió lesiones de consideración, por lo que tuvo que ser trasladada a un centro médico, donde continúa recibiendo atención.

La captura del acusado se concretó después de una intensa búsqueda desarrollada por la Policía y la Fiscalía, reforzada por la difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación. El Ministerio Público reunió los primeros elementos de convicción y presentó la imputación formal, solicitando la detención preventiva para garantizar el desarrollo de la investigación.

El fiscal de materia Daniel Cruz informó previamente que la aprehensión fue ejecutada en cumplimiento de un mandamiento emitido dentro de la investigación penal. Con la decisión judicial, el imputado permanecerá recluido en el penal de San Roque mientras avanzan las investigaciones y se recolectan nuevas pruebas sobre las circunstancias de la agresión.

La agresión provocó una ola de indignación en Sucre y reavivó el debate sobre la violencia contra las personas adultas mayores. Los familiares de la víctima exigieron que el responsable reciba la máxima sanción prevista por la ley y que el proceso se desarrolle con celeridad para evitar la impunidad.