España en 2010 y 2026: una comparación entre las dos selecciones nacionales

Una de ellas es la regularidad. Ambos equipos llegaron al Mundial tras haber ganado la Eurocopa dos años antes.

Fuente: BBC News Brasil

Corría el año 2010. La selección española, plagada de estrellas, llegó a la final del Mundial de Sudáfrica. Salió victoriosa en un intenso partido contra los Países Bajos , que se decidió con un gol de Andrés Iniesta en la prórroga.

Dieciséis años después, una selección española más discreta pero igualmente eficaz alcanza otra final de la Copa del Mundo .

Quizás los nombres no sean tan conocidos como en 2010. Pero el equipo actual, bajo la dirección del entrenador Luis de la Fuente, está enfocado en igualar el logro de la generación dorada del país y levantar el trofeo de campeón por segunda vez este domingo 19 de julio a las 4 PM (hora de Brasilia).

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Ciertos paralelismos son evidentes.

Una de ellas es la regularidad. Ambos equipos llegaron al Mundial tras haber ganado la Eurocopa dos años antes.

En el equipo campeón de 2010, solo tres titulares no habían jugado en la Eurocopa 2008 en Austria y Suiza. Y solo dos jugadores que fueron titulares en la semifinal del martes pasado (14 de julio) contra Francia no formaron parte del equipo campeón de la Eurocopa 2024 en Alemania.

Curiosamente, la selección española de 2026 tiene una edad media superior a la del grupo seleccionado por el entrenador Vicente del Bosque en 2010 (27,8 años, frente a 26,7). Sin embargo, cuenta con menos experiencia internacional (una media de 33 convocatorias, frente a 56).

Hasta el inicio del Mundial de este año, España no había ganado ni un solo partido de eliminación directa en Mundiales desde que levantó el trofeo en Sudáfrica hace 16 años.

El impresionante récord de 37 partidos invicto del equipo de De la Fuente es, sin duda, admirable. Iguala el mejor récord mundial, logrado por Italia, aunque no incluye la derrota en la tanda de penaltis contra Portugal en la final de la Liga de Naciones del año pasado.

Esta selección española es la primera en acumular seis partidos sin encajar un gol n una misma Copa del Mundo.

Pero, ¿cómo podemos comparar la selección española que ganó el Mundial de 2010 con la que será finalista en 2026?

Portero

Iker Casillas (2010) x Unai Simón (2026)

Edad: 29,1 x 29,1

Partidos para la selección nacional: 110 x 65

Curiosamente, Casillas era solo 14 días mayor que Simón cuando disputó la final del Mundial de 2010. El legendario portero del Real Madrid es el segundo jugador con más partidos disputados con la selección española, solo por detrás de Sergio Ramos.

Simón es uno de los favoritos de De la Fuente. Estableció el récord del portero con más partidos consecutivos en un Mundial sin encajar un gol en tiempo reglamentario (seis), incluyendo un partido en el Mundial de Qatar 2022.

Laterales

Sergio Ramos y Joan Capdevila x Pedro Porro y Marc Cucurella

Edad: 24,3 y 32,4 x 26,8 y 28,0

Partidos de la selección nacional: 66 y 51 x 23 y 31

Tras una temporada intensa con sus respectivos clubes ingleses (Tottenham y Chelsea), probablemente pocos esperaban que Porro y Cucurella destacaran en este Mundial. Pero, de hecho, su calidad brilló en Norteamérica.

Tienen menos apariciones con la selección española que Ramos o Capdevila cuando jugaron la final de 2010.

El lateral derecho Ramos ganó 28 títulos importantes durante una brillante carrera, principalmente en el Real Madrid. El lateral izquierdo Capdevila ganó menos títulos, pero sus medallas de la Eurocopa y la Copa del Mundo son testimonio de su trabajo.

defensores centrales

Carles Puyol y Gerard Piqué x Pau Cubarsi y Aymeric Laporte

Edad: 32,2 y 23,4 x 19,5 y 32,1

Partidos con la selección nacional: 89 y 22 x 19 y 53

El contraste entre la juventud y la experiencia, que se vio en la pareja de centrales del Barcelona formada por Puyol y Piqué, se repitió en el torneo de este año con Laporte y Cubarsi.

El equipo de 2010 solo encajó dos goles en Sudáfrica. Y, hasta el momento, Laporte, exjugador del Manchester City, y el joven jugador del Barcelona, ​​Cubarsi, solo han encajado uno.

Ambos jugadores también neutralizaron la amenaza que suponían los temidos atacantes franceses Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, en la semifinal del martes (14 de julio).

Centro del campo

Sergio Busquets y Xabi Alonso x Rodri y Fabián Ruiz

Edad: 22,0 y 28,6 x 30,1 y 30,3

Partidos de la selección nacional: 19 y 75 x 69 y 49

Busquets, del Barcelona, ​​fue una de las revelaciones del Mundial de 2010, junto al robusto Alonso en el centro del campo español. Juntos, desbarataron jugadas y dominaron los partidos, posicionándose por delante de la defensa española.

En el Mundial de 2026, su actuación fue igualada por Rodri, ganador del Balón de Oro de 2024, y por Ruiz, dos veces ganador de la Liga de Campeones.

Rodri, del Manchester City, en particular, ha sido inmenso. Realiza más pases que ningún otro jugador y ocupa el segundo lugar en entradas.

Xavi Hernández y Andrés Iniesta vs. Dani Olmo y Alex Baena

Edad: 30,5 y 26,2 x 28,2 y 25,0

Partidos con la selección nacional: 93 y 48 x 57 y 23

Goles: 8 y 7 x 12 y 3

A pesar de la innegable calidad de Olmo y Baena en el Mundial de este año, Xavi e Iniesta formaron una de las mejores parejas de centrocampistas de la historia del fútbol cuando jugaron juntos en la selección española y en el Barcelona.

El saque de esquina de Xavi propició el gol de la victoria de Puyol en la semifinal contra Alemania en el Mundial de 2010. E Iniesta marcó el gol más famoso de la historia del fútbol español, en la final contra los Países Bajos.

Ataque

David Villa y Pedro x Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal

Edad: 28,6 y 23,0 x 19,2 y 29,2

Partidos para la selección nacional: 64 y 7 x 32 y 60

Goles: 42 y 1 x 7 y 30

En un torneo dominado por superestrellas, Lamine Yamal sin duda aún no ha alcanzado su máximo potencial, ya que solo ha marcado un gol en la competición.

Pero la joven promesa española sigue liderando a su equipo, junto al infravalorado Oyarzabal, que ha marcado una media de un gol cada dos partidos con su selección, incluidos sus cinco goles en este Mundial.

En 2010, Villa también marcó cinco goles y terminó como máximo goleador del torneo, junto con el uruguayo Diego Forlán, el holandés Wesley Sneijder y el alemán Thomas Müller.

También contó con el apoyo del competente Pedro, del Barcelona, ​​un talento emergente con tan solo ocho apariciones con la selección española hasta ese momento, y de Fernando Torres, del Liverpool, que entró al terreno de juego desde el banquillo.