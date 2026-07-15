Exviceministro Aguilera en la mira por interrogatorios a militares procesados por el 26-J

Johnny Aguilera fue el principal investigador del ‘caso Terrorismo’; luego fue Comandante General de la Policía y al final, viceministro de Régimen Interior.
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Para el abogado Eduardo León, no solo Aguilera es responsable, sino otras autoridades de más alto rango, como el propio ex ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; el ex ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y el propio expresidente, Luis Arce.
Aguilera es señalado como el único que recorrió todos los penales donde estaban detenidos los acusados de este caso, a los que ofrecía pequeñas condenas a cambio de declararse culpables y acogerse a proceso abreviado.
En el caso del general Muiba, este incluso habría soportado torturas del ex jefe policial, por esa razón el Tribunal pidió a la fiscalía iniciar la investigación. “Según lo que ha manifestado mi cliente, él fue el que tomó las declaraciones sin abogado, él y otras personas pusieron en conocimiento de la prensa el caso sin respetar sus derechos, y hay una persona más que fue torturada” dijo Valverde.
Johnny Aguilera fue el principal investigador del ‘caso terrorismo’ que se desató en abril de 2009; posteriormente alcanzó el cargo de Comandante General de la Policía durante el Gobierno de Luis Arce y fue invitado por este para ocupar el cargo de viceministro de Régimen Interior, hasta la conclusión del gobierno de Arce.