Exviceministro Aguilera en la mira por interrogatorios a militares procesados por el 26-J

La declaración de cinco acusados en el juicio por el 26-J llevó al Tribunal Sexto de Sentencia a pedir que el Ministerio Público inicie un proceso contra el exviceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, a quien acusan de haberlos torturado y obligado a inculparse. Así declararon los abogados que estuvieron presentes en las audiencias de estos tres días.

“El ex viceministro de Gobierno (Johnny Aguilera), no solamente el caso de mi cliente, sino de otro también y el Tribunal ha dicho que acudamos a estas instancias, inclusive, ha ordenado al Ministerio Público que”, dijo el abogado Roger Valverde, que defiende al general, Raúl Barbery Muiba.

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Para el abogado Eduardo León, no solo Aguilera es responsable, sino otras autoridades de más alto rango, como el propio ex ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo; el ex ministro de Defensa, Edmundo Novillo, y el propio expresidente, Luis Arce.

Aguilera es señalado como el único que recorrió todos los penales donde estaban detenidos los acusados de este caso, a los que ofrecía pequeñas condenas a cambio de declararse culpables y acogerse a proceso abreviado.

En el caso del general Muiba, este incluso habría soportado torturas del ex jefe policial, por esa razón el Tribunal pidió a la fiscalía iniciar la investigación. “Según lo que ha manifestado mi cliente, él fue el que tomó las declaraciones sin abogado, él y otras personas pusieron en conocimiento de la prensa el caso sin respetar sus derechos, y hay una persona más que fue torturada” dijo Valverde.

Johnny Aguilera fue el principal investigador del ‘caso terrorismo’ que se desató en abril de 2009; posteriormente alcanzó el cargo de Comandante General de la Policía durante el Gobierno de Luis Arce y fue invitado por este para ocupar el cargo de viceministro de Régimen Interior, hasta la conclusión del gobierno de Arce.