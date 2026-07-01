Gobierno aprueba el manual del Sistema Integral de Pensiones para calificar el grado de invalidez y catalogar las enfermedades profesionales

«Se unifican los criterios técnico-médicos para la calificación de siniestros por invalidez y muerte, asegurando dictámenes más consistentes, justos y transparentes», indicó la APS

Por: eju.tv /

Mediante el Decreto Supremo 5643, el Gobierno aprobó el Manual Único de Calificación del Sistema Integral de Pensiones, conformado por el Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez (MANECGI) y la Lista de Enfermedades Profesionales (LEP).

Pero además dio luz verde a los formatos e instructivos del Formulario de Dictamen de Calificación de Invalidez y Fecha de Siniestro, y del Formulario de Dictamen de Asignación de Origen y Causa de la Muerte y Fecha de Fallecimiento.

La Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) destacó estas medidas y afirmó que se enmarcan la Ley 065 de Pensiones.

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«Este decreto marca un hito fundamental para el Sistema Integral de Pensiones (SIP) al aprobar e implementar el nuevo Manual Único de Calificación, compuesto por el Manual de Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez (MANECGI) y la Lista de Enfermedades Profesionales (LEP), que fue trabajado sumando capacidades con la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS), la Gestora Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas», señaló la APS.

Explicó que a través de esta normativa, la APS «asume nuevas e importantes responsabilidades en beneficio de los asegurados», entre ellas se destaca la «garantía técnica y médica»

«Se unifican los criterios técnico-médicos para la calificación de siniestros por invalidez y muerte, asegurando dictámenes más consistentes, justos y transparentes», sostuvo.

Registro de calificadores

Pero además se crea el Registro de Médicos Calificadores, de esta manera la APS «administrará y regulará este nuevo registro, asegurando que sólo profesionales debidamente capacitados, evaluados y habilitados emitan los dictámenes de invalidez y muerte».

También se moderniza los procesos puesto que «se aprueban nuevos formatos e instructivos oficiales para los formularios de dictamen de calificación».

«En la APS asumimos el firme compromiso de emitir la normativa regulatoria necesaria en un plazo máximo de 120 días calendario para la total implementación de este Decreto, garantizando una transición ordenada para los profesionales médicos y resguardando siempre los derechos de las y los asegurados del país», anunció.