Gran Poder moverá $us 21 millones: conozca la ruta, horarios, orden de ingreso de las 74 fraternidades

La Promesa al Señor Jesús del Gran Poder se realizará este domingo 26 de julio y la Entrada Folklórica el 1 de agosto.

Fuente: ABI

La Promesa al Señor Jesús del Gran Poder reunirá este domingo 26 de julio a 74 fraternidades, más de 95.000 folkloristas y 35.000 músicos en las calles de la ciudad de La Paz, en una jornada que dará inicio a las principales actividades de la festividad declarada por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La celebración, que combina expresiones religiosas y culturales, prevé generar un movimiento económico aproximado de $us 21 millones, según estimaciones del Viceministerio de Culturas y Folklore.

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A continuación, una guía con los principales datos que la población debe conocer sobre la ruta, horarios, cierres de vías y el orden de ingreso de las fraternidades.

¿Cuándo se realizará la Promesa del Gran Poder?

La actividad se desarrollará este domingo 26 de julio en la ciudad de La Paz como antesala de la Entrada Folklórica del Señor Jesús del Gran Poder, prevista para el 1 de agosto.

La Promesa constituye uno de los actos centrales de la festividad, donde los fraternos expresan su fe y devoción al Tata del Gran Poder mediante la música y la danza.

¿A qué hora comenzará la actividad?

El ingreso iniciará a las 07.45 con la participación de la comitiva oficial.

A las 08.00, la Diablada Tradicional Unión de Bordadores de La Paz dará inicio al recorrido oficial y abrirá la participación de las 74 fraternidades.

El cierre del ingreso está previsto para las 18.55, con la participación de la Morenada Espectacular Peso Pesado.

¿Cuál será la ruta del recorrido?

El recorrido partirá desde la avenida Baptista, a la altura de la puerta del Cementerio General, y continuará por los siguientes sectores:

Plaza Garita de Lima.

Avenida Max Paredes.

Avenida Buenos Aires.

Calle Vicente Ochoa.

Calle Antonio Gallardo.

Calle Sagárnaga.

Avenida Illampu.

Plaza Eguino, donde concluirá la actividad.

¿Desde qué hora estarán cerradas las vías?

La Alcaldía de La Paz informó que las principales vías del recorrido estarán cerradas desde las 07.00, debido al desplazamiento de fraternidades, músicos y espectadores.

Las autoridades recomendaron a conductores y peatones tomar previsiones, utilizar rutas alternas y considerar mayores tiempos de traslado durante la jornada.

¿Qué vías estarán cerradas durante la Promesa del Gran Poder?

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz informó que la ruta de la Promesa del Señor Jesús del Gran Poder estará inhabilitada para la circulación vehicular desde el inicio de la actividad.

El recorrido de los danzarines partirá de la avenida Baptista, a la altura del Cementerio General, continuará por la avenida Max Paredes, seguirá por la avenida Buenos Aires, la calle Vicente Ochoa, descenderá por la calle Antonio Gallardo, avanzará por la calle Sagárnaga y la avenida Illampu, hasta llegar a la plaza Eguino, punto de desconcentración.

También se cerrarán calles y avenidas aledañas al trayecto, entre ellas Lino Monasterios, José María Achá, Antonio Quijarro, Calatayud, Buenos Aires, Tumusla, Max Paredes, Emiliano Calderón y Murillo, entre otras.

Infografia realiza con IA por ABI.

¿Qué rutas alternas podrán utilizar los conductores?

El municipio paceño informó que los vehículos podrán utilizar vías alternas para evitar la zona del recorrido. Entre las opciones habilitadas se encuentran la ruta por Entre Ríos, Chorolque y Los Andes hacia la avenida Buenos Aires, además del trayecto por Pando, América y avenida Apumalla.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar previsiones, debido a la concentración de danzarines, músicos y espectadores durante la jornada folklórica.

¿Cuántas fraternidades participarán?

La Asociación de Conjuntos Folklóricos del Gran Poder confirmó la participación de 74 fraternidades, que mostrarán la diversidad del folklore boliviano a través de diferentes danzas.

Entre las expresiones culturales que estarán presentes se encuentran:

Morenada.

Diablada.

Caporales.

Tinkus.

Kullawada.

Saya.

Salay.

Pujllay.

Moseñada.

Llamerada.

Suri sicuris.

Incas.

Potolos.

Tobas.

Khantus.

Sicureada.

Waka wakas.

Doctorcitos.

¿Cuál será el orden de ingreso de las fraternidades?

La Promesa comenzará a las 07:45 con el ingreso de la Comitiva Oficial, posteriormente ingresarán las fraternidades en este orden y horario:

01.- 08:00 Diablada Tradicional Unión de Bordadores La Paz

02.- 08:05 Morenada Comercial Eloy Salmón

03.- 08:10 Wacas Juventud Estrellas del Gran Poder

04.- 08:20 Morenada La Paz Unión Bordadores del Gran Poder

05.- 08:30 Salay Mallkus Perdidos en Gran Poder

06.- 08:40 Morenada Juventud San Pedro Residentes de Achacachi

07.- 08:50 Doctorcitos Luminosos en Gran Poder

08.- 08:55 Morenada Juventud Diamantes en Gran Poder

09.- 09:05 Salay Internacional Arte Illimani

10.- 09:15 Morenada Verdaderos Rebeldes En Gran Poder

11.- 09:25 Waca Thokoris Aymaras de Bolivia

12.- 09:35 Caporales Shoppistas en Gran Poder

13.- 09:45 Morenada Artistica Trinidad en Gran Poder

14.- 09:55 Caporales Urus del Gran Poder

15.- 10:05 Saya Negritos del Colegio Nacional San Simón de Ayacucho

16.- 10:15 Morenada Lideres Siempre Vacunos De La Paz

17.- 10:25 Kullawada Los X del Gran Poder

18.- 10:35 Kullawada Laykas en Gran Poder

19.- 10:45 Moseñada Zánganos de Sopocachi

20.- 10:55 Morenada Juventud Unión Comercial del Gran Poder en La Paz

21.- 11:05 Pujllay Reyes Relámpagos Santiago de Ojje

22.- 11:15 Morenada Juventud Rosas Residentes de Viacha «Los Legítimos»

23.- 11:25 Caporales Hermanos Escalier

24.- 11:35 Kullawada Verdaderos Mosaicos en Gran Poder

25.- 11:40 Caporales Bolivia Joven 77

26.- 11:50 Llamerada Juvenil Verdaderos Indios en Gran Poder

27.- 12:00 Caporales Estrellas Nuevas del Gran Poder

28.- 12:10 Morenada Juventud Verdaderos Rosas de Viacha Revelación 82

29.- 12:20 Caporales Chuquiago Producciones

30.- 12:30 Jalkas Juventud Aransayas en Gran Poder

31.- 12:35 Morenada Folclórica y Cultural Señor de Mayo Transporte Pesado

32.- 12:45 Kullawada Sensacional Mosaicos Amigos Dignos

33.- 12:55 Suri Sicuris Porvenir Aymara

34.- 13:00 Incas Cultural Incas Raymis en Gran Poder

35.- 13:05 Morenada Poderosa Plana Mayor

36.- 13:15 Diablada Internacional Juventud Relámpago del Gran Poder

37.- 13:25 Kullawada Luminantes Inti Wara

38.- 13:30 Sicuris Comunidad 3 de Mayo

39.- 13:35 Kullawada Antawara La Paz

40.- 13:45 Caporales Juvenil Brillantes de La Paz

41.- 13:55 Llamerada San Andrés

42.- 14:05 Khantus Comunidad 24 de Junio

43.- 14:10 Caporales Simón Bolívar

44.- 14:20 Tinkus Centro Cultural Gente Nueva

45.- 14:30 Morenada «X» Del Gran Poder

46.- 14:40 Tobas Siempre Amigos Carahuatas del Pilcomayo

47.- 14:50 Morenada Verdaderos Intocables

48.- 15:00 Sicureada Primera Escuela de Hotelería y Turismo

49.- 15:05 Morenada Señorial De Morenos y Achachis Fanáticos Del Folclore en Gran Poder

50.- 15:15 Kullawada Corazones Jóvenes del Gran Poder

51.- 15:25 Diablada Eucaliptus La Paz del Gran Poder

52.- 15:35 Tinkus Jina Villamilistas

53.- 15:45 Kullawada Nuevo Amanecer

54.- 15:55 Kullawada Moderna Los Paceños en Gran Poder

55.- 16:05 Caporales Amigos Por Siempre

56.- 16:15 Morenada Señorial Illimani en Gran Poder

57.- 16:25 Morenada Nueva Generación Viajeros La Paz Charaña en Gran Poder

58.- 16:35 Pujllay Jacha Pujllay La Paz

59.- 16:40 Tinkus Taller Cultural «Tinkus Wistus»

60.- 16:50 Morenada Morenos y Achachis Majestad Bolivia

61.- 17:00 Diablada Aguyje

62.- 17:05 Saya Movimiento Cultural Saya Afro Boliviana

63.- 17:10 Morenada Poderosa Illimani de La Paz para el mundo en Gran Poder

64.- 17:20 Caporales La Paz Los Andes 3D

65.- 17:30 Morenada Sociedad de Morenos bullangueros en Gran Poder

66.- 17:40 Caporales G.E.B.

67.- 17:50 Morenada Sociedad Folclórica de Morenos La Paz Maravilla del mundo en Gran Poder

68.- 18:00 Tinkus Puros

69.- 18:10 Morenada Central Aroma en Gran Poder

70.- 18:20 Tobas Siempre Taitas del Gran Poder

71.- 18:30 Salay Folklorica y Cultural Salay Bolivia La Paz

72.- 18:40 Potolos Coquetos

73.- 18:50 Tinkus Sociedad Inocentes del Amor

74.- 18:55 Morenada Espectacular Peso Pesado

¿Qué medidas de seguridad se aplicarán?

La Alcaldía de La Paz desplegará guardias municipales y coordinará acciones con la Policía Boliviana y Bomberos para garantizar la seguridad de danzarines, músicos, devotos y espectadores.

Las autoridades realizarán controles durante el recorrido para evitar incidentes y garantizar el desarrollo ordenado de la actividad.

¿Habrá restricciones durante la Promesa?

La Alcaldía recordó que estará prohibido el consumo de bebidas alcohólicas frente a menores de edad durante la actividad, como parte de las medidas de prevención y control.

¿Cuánto movimiento económico generará el Gran Poder?

La festividad prevé generar un movimiento económico aproximado de $us 21 millones durante sus diferentes actividades, informó el Viceministerio de Culturas y Folklore.

El impacto económico alcanza a sectores vinculados con la elaboración de trajes, bordados, artesanía, música, gastronomía, hotelería, transporte y comercio, además de fortalecer el turismo cultural en La Paz.

¿Cuántas personas participarán en la festividad?

Se prevé la participación de más de 95.000 folkloristas y 35.000 músicos, quienes serán parte de esta manifestación cultural que reúne fe, tradición y música.

Además, de acuerdo con datos de una encuesta realizada durante la Entrada del Gran Poder 2025 por universitarios, el Viceministerio de Turismo y el Instituto Nacional de Estadística (INE), el evento contó con 141.586 espectadores, entre público local, visitantes nacionales y extranjeros.

¿Por qué el Gran Poder es considerado un patrimonio cultural?

La Festividad del Señor Jesús del Gran Poder fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La celebración integra elementos de la fe católica con tradiciones andinas mediante danzas, música, misas, ch’allas y actividades vinculadas a los prestes, convirtiéndose en una de las expresiones culturales más importantes de Bolivia.