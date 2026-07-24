Gobierno evalúa perfiles de embajadores para 15 países

“Estamos con los perfiles, hemos priorizado ya 15 países, estamos analizándolo, esto es gradual, porque en algunos casos queremos conversar con los países”, indica el canciller Fernando Aramayo.

El canciller Fernando Aramayo. Foto: MRE

Por eju.tv / La Paz

El Gobierno prioriza la evaluación de perfiles de embajadores para 15 países, reveló el ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, durante un informe en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.

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Al final de la sesión, Aramayo indicó que las designaciones serán anunciadas, en su momento, por el presidente Rodrigo Paz.

“Estamos con los perfiles, hemos priorizado ya 15 países, estamos analizándolo, esto es gradual, porque en algunos casos queremos conversar con los países, afinar las hojas de trabajo para poder designar embajadores, cuerpo diplomático y agentes consulares, incluso encargados de negocios, que tengan misiones claras”, explicó.

De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 465 del Servicio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, la designación de embajadores “requiere aprobación previa de la Cámara de Senadores, a propuesta de la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional, y según el caso y la justificación correspondiente, puede gozar además, de la condición de ‘Extraordinario y Plenipotenciario’”.

De hecho una de las atribuciones constitucionales de la Cámara de Senadores es “aprobar o negar el nombramiento de Embajadores y Ministros plenipotenciarios propuestos por el Presidente del Estado”.

Según el procedimiento, recibida la solicitud de aprobación de los nombramientos, el Presidente de la Cámara de Senadores tiene un plazo no mayor a 48 horas para remitirla a la Comisión de Política Internacional para la revisión de los antecedentes, verificación del cumplimiento de la Ley y reglamentos, y emisión del informe respectivo.

La Comisión convocará a las personas propuestas para verificar su formación, experiencia y para conocer los planes y objetivos de su misión en el país ante el cual se los acreditaría.

El informe de la Comisión dictaminará sobre la aprobación o rechazo de las designaciones de Embajadores y/o Ministros Plenipotenciarios.

Con base al informe, el Pleno Camaral con el voto de mayoría absoluta de los senadores presentes en sala, en sesión reservada, aprobará o rechazará los nombramientos propuestos. La votación será por escrutinio, refiere el inciso d) del artículo 169 del Reglamento General del Senado.

Cumplido ese procedimiento, si es aprobado, recién se procederá a la posesión del embajador.