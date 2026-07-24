Hombre fue víctima del robo de más de Bs 58.000 cuando pretendía comprar un vehículo

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó el registro del lugar del hecho, la búsqueda de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones de la víctima.

Un integrantes de la FELCC. Foto: Archivo FELCC

Fuente: ABI

Un hombre fue víctima del robo de Bs 58.800 en el municipio de Tiquipaya, del departamento de Cochabamba, cuando pretendía realizar la transacción para la compra de un vehículo.

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De acuerdo con la denuncia, la víctima llegó con el monto de dinero acordado para realizar la transacción del motorizado que pretendía adquirir.

Sin embargo, al llegar al lugar fue sorprendido por tres sujetos, quienes lo redujeron, maniataron, agredieron con un arma de fuego y luego le sustrajeron el dinero y su teléfono celular. Posteriormente, fue abandonado en una zona alejada.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) realizó el registro del lugar del hecho, la búsqueda de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones de la víctima.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público y continúa en etapa de investigación para dar con los responsables.