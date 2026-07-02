La misión enviada a Venezuela amplía sus labores de rescate a la evaluación de daños en edificaciones y la asistencia a familias

La misión boliviana fue enviada en un avión Hércules a Venezuela y llevó más de seis toneladas de ayuda humanitaria

eju.tv

La misión de militares enviada a Venezuela no solo participa en labores de búsqueda y rescate, sino también en la evaluación de edificaciones dañadas, la remoción de escombros y la asistencia directa a familias damnificadas, demostrando su versatilidad y preparación.

Se trata del contingente de especialistas del Grupo de Búsqueda, Salvamento y Rescate de la Fuerza Aérea Boliviana (SAR-FAB) y de la Unidad Militar de Emergencias y Ecología (UMEE) que opera en La Guaira, apoyando diferentes labores tras los dos terremotos.

Este grupo está asignado al sector de Caraballeda, una de las áreas más afectadas por los sismos, donde realizó inspecciones técnicas en edificios con daños estructurales para apoyar la planificación de las operaciones de rescate y garantizar condiciones seguras para el ingreso de los equipos especializados.

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Las tareas también comprendieron la apertura de nuevos puntos de intervención en estructuras colapsadas, ampliando las áreas de extracción previamente identificadas durante las jornadas anteriores. Paralelamente, el contingente colaboró en la remoción de escombros y brindó apoyo humanitario a las familias que permanecen en las zonas afectadas; además, acompañó el trabajo que desarrollan las autoridades venezolanas y los equipos internacionales de respuesta.

Si bien no se identificaron sobrevivientes en las áreas intervenidas, los trabajos permitieron localizar nuevos puntos de extracción y fortalecer las operaciones coordinadas de recuperación de víctimas.

El contingente boliviano mantiene su despliegue bajo el Sistema de Comando de Incidentes, trabajando de manera integrada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Protección Civil y las brigadas internacionales que participan en la respuesta humanitaria, aportando capacidades especializadas en operaciones de búsqueda y rescate urbano (USAR).

Además de las actividades operativas, la misión recibió durante la jornada una donación de insumos médicos, productos de desinfección y alimentos destinados al personal desplegado, contribuciones que fortalecen la capacidad logística del contingente para continuar desarrollando sus tareas en condiciones adecuadas.