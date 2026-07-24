Las cuatro valijas vinculadas con el caso de las 31 maletas de Viru Viru fueron vendidas en Facebook

El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó el jueves sobre el hallazgo de cuatro de las 31 valijas que tiene que -se presume- están vinculadas con el caso «narcomaletas».

Por: eju.tv /

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) confirmó el hallazgo de cuatro de las 31 valijas vinculadas con el caso «narcomaletas», en Santa Cruz, y reveló que fueron vendidas en Facebook.

«Como resultado del trabajo investigativo, mediante el análisis técnico científico de dispositivos electrónicos realizado por el Instituto de Investigaciones Técnico Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), además del análisis documental, declaraciones testificales y labores de campo, se obtuvieron nuevos avances dentro del proceso investigativo.

En ese marco, informó que «se logró recuperar cuatro maletas de diferentes marcas, tamaños y colores, que habrían sido ofertadas mediante redes sociales, principalmente a través de la plataforma Marketplace, mismas que estarían vinculadas al denominado caso de las 32 maletas del Aeropuerto Viru Viru».

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«Actualmente las maletas fueron precintadas y serán sometidas a la prueba de microaspirado, a fin de continuar con las investigaciones correspondientes», anunció la fuerza antinarcóticos.

Informe

El fiscal General del Estado, Roger Mariaca, informó el jueves sobre el hallazgo de cuatro de las 31 valijas que tiene que -se presume- están vinculadas con el caso «narcomaletas».

Indicó que las valijas fueron vendidas a terceras personas, en diciembre pasado y en diferentes lugares. Se pedirá que el caso sea declarado nuevamente en reserva.

«Luego de una ardua investigación y de recibir las declaraciones de diferentes personas, hemos logrado dar con el paradero de cuatro maletas que guardan relación con las otras que fueron encontradas en su momento en el aeropuerto de Viru Viru, a finales de noviembre», dijo el fiscal.

«Hemos trabajado intensamente y hoy venimos a informar que estas cuatro maletas se encuentran bajo custodia y resguardo de la Policía Boliviana, específicamente de los investigadores asignados al caso. Las mismas serán sometidas a diferentes pericias y procedimientos que determinará la Comisión de Fiscales», anunció la autoridad, en una conferencia de prensa.

Con base en los informes de este hallazgo, Mariaca indicó que además los investigadores hallaron chats en los «desdoblamientos» de celulares, mediante los cuales se estableció que el representante legal de una empresa, quien actualmente se encuentra detenido, mantenía comunicación con un familiar sobre este tema.

La FELCN impulsa las investigaciones del caso EBOSE SRL, relacionado al secuestro de 78 kilos con 800 gramos de marihuana ocurrido el 20 de enero de 2026, y su vinculación con el caso maletas del Aeropuerto Viru Viru registrado el 29 de noviembre de 2025.

Según las pesquisas, tras el arribo a la terminal aérea de Santa Cruz, estas maletas fueron trasladadas hasta un galpón de la citada empresa y luego desaparecieron.