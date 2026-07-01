México arrasa a Ecuador en el primer tiempo y logra su pase a octavos

Desde el silbatazo inicial, México fue una avalancha. Con seis remates a portería en los primeros seis minutos, dejaron claro que no había espacio para la especulación.

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Con una actuación arrolladora en los primeros 45 minutos, México sentenció su pase a octavos de final del Mundial tras golear a Ecuador por 2-0 en el Estadio Azteca, ante más de 80.000 aficionados que corearon cada gol como una declaración de principios. La presión inicial, el talento de Quiñones y la contundencia de Jiménez sellaron una noche histórica para el equipo local, que no dio tregua a los ecuatorianos.

Desde el silbatazo inicial, México fue una avalancha. Con seis remates a portería en los primeros seis minutos, dejaron claro que no había espacio para la especulación.

Ecuador tuvo su oportunidad en el minuto 16. Yeboah disparó al travesaño tras una brillante jugada de Gonzalo Plata, quien regateó a tres defensores y habilitó a Yeboah. El delantero hizo un caño al defensor mexicano y disparó con el exterior del pie, pero el portero Tala Rangel rozó el balón con la punta de los dedos, enviándolo al poste. El Azteca contuvo la respiración.

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Sin embargo, México no dio tregua. En el minuto 21, Alvarado robó un balón en el mediocampo y lanzó un pase en profundidad a Quiñones, quien controló, entró al área y sacó un disparo letal que dejó sin opciones a Galíndez. El golazo desató la euforia y el partido quedó sentenciado. Nueve minutos después, Jiménez aprovechó otro error defensivo de Ordóñez, recibió de Quiñones y con un derechazo al ángulo superior puso el 2-0.

En el segundo tiempo, México manejó el partido sin sobresaltos. Galíndez salvó a Ecuador con una gran atajada a un cabezazo de Montes, mientras que Kevin Rodríguez desperdició la mejor oportunidad ecuatoriana al fallar un mano a mano con el portero. Ecuador no encontró el camino al arco y la noche se volvió cuesta arriba.

El partido terminó con polémica en el minuto 49 del segundo tiempo, cuando el lateral Hincapié recibió una tarjeta roja directa por taparse la boca durante un altercado con un jugador mexicano. El árbitro aplicó la Ley Vini Jr., establecida por la FIFA para prevenir ofensas racistas, xenófobas y homófobas. México celebró su pase a octavos con una actuación sólida y un Azteca que vibró con cada gol.