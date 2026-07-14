Por pedido de familiares, Cancillería mantenía en reserva gestiones por bolivianos llevados a Rusia

En las últimas horas se denunció que dos bolivianos habrían perdido la vida en combate con fuerzas ucranianas

eju.tv

La Cancillería conocía la situación de los bolivianos llevados a combatir en el conflicto bélico en Rusia, pero mantuvo en reserva el tema y las gestiones diplomáticas por pedido de los familiares, informó el viceministro de Gestión Consular e Institucional, Héctor Huanca.

“Nos han pedido llevar el caso de manera muy confidencial, cuidando la situación y la seguridad de los supuestos o posibles bolivianos que se encuentran en combate”, explicó sobre el traslado de compatriotas para que participen en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

En las últimas horas, familiares de dos bolivianos llevados a Rusia denunciaron que José María e Iván, ambos primos, fueron reclutados bajo el ofrecimiento de pagos de $us 16.000 a la firma de un contrato y un sueldo mensual de $us 2.700.

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La familia de ambos recibió la noticia de que los dos primos habrían muerto en combate; sin embargo, no hay confirmación oficial. Ante esto, pidieron al Gobierno hacer gestiones para conocer su situación real y, de confirmarse los decesos, repatriar sus restos.

Con anterioridad, los allegados ya habían tomado contacto con la Cancillería y solicitado el manejo del tema bajo reserva por seguridad, principalmente de sus familiares en Rusia y de los que están en Santa Cruz.

“Desde ese momento es que nosotros hemos activado de manera inmediata nuestros protocolos de protección y asistencia consular, y comenzamos con las gestiones correspondientes a través de nuestra embajada en Rusia”, explicó la autoridad en Bolivia Tv.

Por su parte, la Embajada de Rusia deslindó vinculación con grupos de “intermediarios” que reclutan a bolivianos, mientras la Fiscalía activó una investigación.

Aún no se conoce con exactitud cuántos bolivianos fueron llevados a Rusia, pero se sabe que fueron contactados por vías no oficiales.

“Hay que tener mucho cuidado y además tener una precisión. Estos hechos, de acuerdo a las reuniones que tuvimos con los familiares y con los cuales actualmente nos encontramos en contacto, habrían sido propiciados por intermediarios mediante ofertas laborales o promesas económicas que no provenían de canales oficiales. Entonces, precisamente estos aspectos preocupan y sobre los cuales corresponde que las autoridades competentes desarrollen las investigaciones respectivas”, afirmó.