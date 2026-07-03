Presupuesto reformulado incorpora Bs 3.500 millones adicionales para la Renta Dignidad y Bs 1.000 millones para el SUS

También se dispone de Bs 2.200 millones adicionales, de los que Bs 1.600 millones irán a los municipios y los restantes Bs 600 millones a las gobernaciones

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El presupuesto diseñado por el gobierno del expresidente Luis Arce dejó un faltante de Bs 3.500 millones para pagar la Renta Dignidad y de Bs 1.000 millones para financiar el Sistema Único de Salud (SUS), por lo que el proyecto elaborado por la actual administración debió llenar ese hueco financiero, informó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

La compleja situación fue expuesta por Espinoza durante la sesión de la Cámara de Diputados en la que se debate el proyecto que modifica el presupuesto diseñado por la gestión de Arce. El ministro afirmó que es central la aprobación de esta iniciativa legal, porque incrementa los recursos económicos para resolver los faltantes en áreas sociales de alta vulnerabilidad.

De no aprobarse, “tendremos que explicar, ustedes y nosotros, qué hacer con los 3.500 millones de bolivianos que no se asignaron para la Renta Dignidad; y no es un acto de chantaje, es lo que es. En el presupuesto no hay 3.500 millones de bolivianos para la Renta Dignidad. En el presupuesto no hay 1.000 millones de bolivianos para el SUS”, advirtió.

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Además, el proyecto incrementa recursos económicos para las alcaldías y gobernaciones que enfrentan una difícil situación financiera debido a la caída de la coparticipación tributaria. Se dispone de Bs 2.200 millones adicionales, de los que Bs 1.600 millones irán a los municipios y los restantes Bs 600 millones a las gobernaciones, añadió.

Las universidades públicas también serán beneficiadas con un presupuesto adicional al que fijaba el dejado por Arce al final de su mandato.

En la Cámara de Diputados se trata este proyecto de ley que, de ser aprobado, pasará al Senado, aunque su tratamiento en esa instancia se postergará hasta la finalización del receso legislativo que empieza este lunes.